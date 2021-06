Al menos cuatro personas muertas y 159 desaparecidos deja derrumbe de edificio en Miami

Los equipos de rescate recuperaron tres cuerpos sin vida de entre los escombros del edificio residencial que colapsó a primera hora del jueves. Con estas ya son cuatro las víctimas mortales confirmadas por las autoridades. Entretanto, 159 personas continúan desaparecidas, según confirmó este 25 de junio la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava.

Siguen sin conocerse las causas por las que el ala noreste del edificio Champlain Towers colapsó a la 1:30 horas de la mañana (6.30 GMT) del jueves 24 de junio. Entretanto, son ya cuatro los cuerpos sin vida recuperados, después de que este viernes los equipos de rescate recuperaran otros tres cadáveres de entre los escombros.

A la hora del derrumbe, los habitantes del edificio dormían, por lo que la cifra de desaparecidos es muy alta. La alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, confirmó que la cifra ha ascendido a 159 después de recabar más información sobre las personas que se podrían encontrar en el interior en el momento que el edificio se vino abajo.

Más de 100 rescatistas siguen trabajando, “pese al riesgo extremo” para encontrar a posibles supervivientes, según afirmó Levine Cava, quien no cierra la posibilidad de encontrar a personas con vida.



Los bomberos tampoco descartan este supuesto. El jefe adjunto de bomberos de Miami-Dade, Ray Jadallah, dijo que durante la noche se escucharon sonidos entre los escombros, pero no pudo asegurar si se trataba de sonidos provocados por la caída de escombros o de personas dando golpes. Por el momento, no han escuchado voces humanas.

Identificación de víctimas y ayuda a los supervivientes

El director de la Policía de Miami-Dade, Freddy Ramírez, subrayó que las tareas de identificación de los cuerpos hallados la pasada noche va a comenzar de manera inmediata. Entretanto, la alcaldesa confirmó que ya se ha localizado y declarado a salvo a otras 110 personas del edificio siniestrado que no se encontraban en él cuando el derrumbe.

Un funcionario de los bomberos había confirmado el jueves que 35 personas fueron evacuadas de la parte del rascacielos que quedó en pie. Otras dos personas habían sido rescatadas con vida por los equipos de rescate, apoyados en perros y drones.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó una declaración de emergencia en el estado de Florida y ordenó la asistencia federal. Por su parte, Ron DeSantis, gobernador de Florida, declaró la emergencia en el condado.

Estas declaraciones permitirán que personal de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) ayuden en el rescate y la asistencia a supervivientes y familiares de las víctimas.

Por el momento se desconocen las causas del derrumbe. Las investigaciones podrían tardar meses e incluso años en dilucidarlo. Lo que se sabe, según confirmaron las autoridades, es que el complejo, contraído en 1981, estaba sufriendo reparaciones y había pasado una inspección obligatoria hacía poco.

En una parcela adyacente estaba siendo construido también un nuevo edificio, si bien se desconoce si las obras habrían podido afectar a la estructura del bloque derrumbado.

EFE