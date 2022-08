Al Dorso Con la Médica Veterinaria Sully Margot Apaulaza Lemos

“Elegiría mi profesión una y mil veces”

Sully Margot Apaulaza Lemos es Doctora en Medicina y Tecnología Veterinaria que eligió a su profesión, por una cuestión meramente vocativa.

Nació y creció en el barrio Parque Solari; concurrió a la Escuela No.8 y al Liceo Zona Este hasta tercer año, para continuar luego en el Liceo Ipoll, donde concluyó su etapa liceal para pasar a la Universidad.

Los veterinarios diagnostican y tratan enfermedades, dolencias y lesiones en todo tipo de animales, y aconsejan sobre acciones preventivas.

La medicina veterinaria es la ciencia encargada de la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades en los animales tanto domésticos como silvestres, además de los animales dedicado a la producción de alimentos.

En la actualidad la medicina veterinaria también se ocupa de la inspección y del control sanitario de los alimentos, la prevención de zoonosis.

Todos los animales requieren de cuidados y atención médica por parte de los Veterinarios siendo una excelente opción para quienes sienten adoración por los animales y un profundo interés por la medicina y los cuidados.

La medicina veterinaria permite erradicar cualquier enfermedad que afecte las especies de animales y zoonóticas.

La salud del hombre es protegida por la medicina veterinaria pues la vida de las personas dependen de la salud de los animales.

1 – ¿Cuándo se despierta su verdadera vocación?

“A mi vocación la encontré de niña porque siempre fui de esas personas muy curiosas con la … incluso cuando niña decía que iba a ser bióloga. Miraba mucho en la tevé los documentales relacionados con animales, habían también submarinos… siempre me sentí atraída por el mundo animal”.

2 – ¿En ese entonces tenía mascotas?

-” Siempre tuve mascotas; gatos, perros …incluso tuve una enfermedad vinculada a los gatos que se denomina toxoplasmosis. Cuando me enfermé de esa enfermedad, me hicieron regalar los gatos y sufrí mucho.

Pero después al tiempo volví a tenerlos. En el barrio era a la que llevaban

todos los los bichitos que encontraban los compañeros que iban para afuera.

Solían traer tatú mulita o traían algún charabón. Entonces como los padres no los dejaban tener mascotas, mis compañeros del barrio – que eran una barra muy grande en ese tiempo, me traían todos los bichos para que yo los cuidara. Éramos una barra muy grande de amigos y compañeros.

Creo que allí comenzó a nacer mi profesión, aunque yo no me daba cuenta

Me vine a percatar de esa realidad, más tarde cuando ya era grande

Puedo decir que mi experiencia”.

3 – ¿Cómo fueron sus tiempos de estudiante?

– Fueron muy lindos y placenteros. Éramos una cantidad de estudiantes jóvenes que nos fuimos a a capital. Mi madre tenía tenía un almacén pequeño en el barrio Parque Solari. A los cuatro años yo ya la ayudaba envasando jabón. Mamá traía ropa para vender y muchas otras cosas para el almacén almacén. Hoy mi veterinaria se llama Amancia, en honor a mi mamá.

– 4 ¿Cuál es el origen de sus apellidos?

[“El origen de mi padre era vasco y el de mi madre, española. Mi mamá nació en Bella Unión”

5- ¿Cómo fue su etapa universitaria?

– “Fue fantástica fantástica desde el punto de vista que uno aprende mucho se aprende de la vida cuando nos vamos lejos de nuestra casa.

Tuvimos primer año y segundo año en Salto y se juntaron dos generaciones porque en ese momento el Ingeniero Agrónomo Fermín Colina era el director de la Regional Norte y nos propusieron que iba a venir tercer año de la Facultad de Veterinaria. Entonces nosotros nos quedamos dos generaciones juntas. Cuando nos fuimos a Montevideo tratamos de luchar y pedir que vinieran a Salto los años que faltaban.

6 – ¿Qué lectura hace acerca de la sanidad animal?

– “Está muy relacionada con la convivencia de los animales con las personas… por ello se habla que es necesario que el anima salga con una correa y bozal, teniendo en cuenta que existen perros potencialmente peligrosos.

Es necesario que las personas sean responsables y levanten la materia fecal de sus animales. Ello se centra mayormente en la convivencia social que en a parte de la sanidad animal. Naturalmente, si salimos con un perro agresivo, éste debe ir con bozal y todos los implementos.

Es necesario también que los animales estén vacunados.

Entonces sí está muy bien que se reúnan cosas y está muy bien que se ponga el límite”.

7 – Cómo lleva adelante su profesión?

Soy muy cumplidora y los quiero mucho entonces es un poco maternal el asunto…trato de ser bastante técnica lo que puedo y me actualizo. En agosto concurriré a un Congreso Binacional de Medicina Veterinaria que es a nivel intenacional de la la editorial intermédica este

Normalmente me trató de actualizar bastante porque todos los días surgen cosas nuevas, medicaciones nuevas. tratamientos nuevos, entonces uno no se puede quedar atrás, es necesario aggiornarse”.

8 – ¿Cómo es su tarea a nivel social?

– Trato de devolverle a la sociedad todo que puedo… brindando charlas en las escuelas o tratando de ayudar algún animal que esté en la calle o haciendo castraciones”.

9 – -¿Cómo es su rutina diaria?

Trabajo todo el día…Mi horario empieza a la mañana, a las 8 de la mañana y corto a mediodía la una y vuelvo a empezar a las 15:30 hasta la noche es tarde porque a veces término las 10:00 y a veces en la madrugada y que salir por algún caso atender….todos me conocen y en algunos lugares me dicen la tía Sully.

– 10- ¿Qué le significa la actividad cómo veterinaria?

-”Elegiría una y mil veces este trabajo… es la profesión de mi vida…. en ella dejó todo todo .mi vida, todas mis horas y mis ansiedades mis anhelos y es por eso que vivo porque me dedico para vivir a ella también pero realmente la volvería a hacer y volvería a ir a Montevideo de nuevo estudiar Porque eso ha generado muchas cosas buenas en mi vida y muchos amigos y mucha gente conocida que he dejado allá en Montevideo.

Volvería de nuevo empezar una carrera tan hermosa y tan vasta cómo ésta es una carrera que es infinita todos los días hay algo nuevo todos los días surgen cosas es una carrera que la amas desde el primero al último día de tu vida.

Tengo tres mascotas; tengo a Milagros que es una perrita que rescaté cuando a había atropellado un camión y perdió una patita.

Tengo a Salvador ahora, también a Simón y a Milagros

Simón es un perrito que la familia no lo podía tener más porque estaba viejito y la señora dueña de ese entonces no lo quería.

La dueña la llevaron a un a una casa de salud entonces Simón está conmigo es un Husky pero casi todos los perros que he tenido y tengo son rescatados- Drake fue un perro de una clienta que no lo podía tener porque vive en un apartamento que era del esposo. El perrito necesitaba estar más libre y hasta que murió durante muchos años estuvo conmigo, después tuve a Emma que también era una perrita Beagle que llegó a mis manos porque los sueños no la podían tener más. Siempre son perros rescatados o perros que han tenido problemas. Las mascotas que tengo han llegado a mí.

Agradezco a dios tener esta profesión tan hermosa porque día a día aprendo más de los animales”.