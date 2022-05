De la séptima fecha jugada en el fútbol de la Sub 18 en el Consejo Único Juvenil a nivel de la Divisional «A», y con un puntero exclusivo. Ese es Universitario, sumando 16 puntos, frente a los 15 de Salto Uruguay, 14 Ceibal, Gladiador 12, Sud América 10, River Plate 9, Ferro Carril 7, San Eugenio 6, Nacional 5 y Peñarol 0.



En Sub 15 a su vez, el que manda es Nacional con 19 puntos, Salto Uruguay 17, Ferro Carril y Universitario 13, Gladiador 9, Ceibal 7, San Eugenio 2, Sud América 1 y Peñarol 0.

Mientras Salto Uruguay suma la mayor cantidad de puntos en el Acumulado, con un total de 32, Universitario 29, Nacional 24, Ceibal y Gladiador 21, Ferro Carril y River Plate 20, Sud América 11, San Eugenio 9 y Peñarol 0.

ELLOS, EN LA «B»

En el caso de la Divisional «B», tras la sexta fecha que pasó. Progreso domina el Acumulado con 24 puntos, Saladero 23, Chaná, Cerro y Fénix 22, El Tanque 17, Libertad 13, Salto Nuevo 12, Deportivo Artigas 10 y Tigre 0.

En el caso de Sub 15, la primera colocación a cuenta de Saladero con 14 puntos, Progreso y Libertad 13, Chaná 12, Fénix 10, El Tanque 8, Salto Nuevo y Cerro 4, Deportivo Artigas 3, Tigre 0.

En Sub 18: Cerro 18, Fénix 12, Progreso 11, Chaná 10, El Tanque y Saladero 9, Salto Nuevo 8, Deportivo Artigas 7, Libertad y Tigre 0.