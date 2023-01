Cuando se inició el año deportivo 2022 en la Liga Salteña de Fútbol, el fin de robustecer el Colegio de Jueces, con una plantilla que podía garantizar determinado nivel de respuesta. Pero hubo quienes se alejaron, por lo que solo dos miembros terminaron siendo cara visible: Carlos Fraga y Mario Araújo. Sucedieron a Néstor Martínez Vital, el de las polémicas declaraciones y al que no le dolieron prendas para revelar sus pensamientos frente a cada situación puntual.

Para neutrales y delegados en su mayoría, «al Colegio de Jueces hay que enderezarlo y que ofrezca otro tipo de imagen». Algunas de sus últimas designaciones en la «A» no exentas de cuestionamientos. No se pretende el alejamiento de Fraga y Araújo, pero sí que exista autocrítica y sentido de mejoramiento. A su vez, un aspecto no será menor: el ingreso de14 nuevos jueces, como para contemplar más racionalmente todo el calendario de partidos de cada fin de semana.