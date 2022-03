Ajupensal reinicia actividades con importantes novedades

Socios de parabienes

La Asociación Salteña de Jubilados y Pensionistas de Salto (AJUPENSAL) reinicia sus actividades presenciales en este año.

Lo anunció en conferencia de prensa, a través de sus directivos y el reinicio es para todas las actividades, atención en salud, sociales, recreativas y culturales.

Esta Asociación civil de fuerte arraigo en nuestro medio, y reconocida a nivel nacional y regional, vinculada a la tercera edad, ha sido, y es, un puntal en la mejora de la calidad de vida de este segmento de población, llenando vacíos en la oferta de servicios públicos, y desempeñando un papel importantísimo, en lo social, en lo cultural y en lo que hace a la salud y la recreación.

El Presidente de la institución, Rubén Francia fue el encargado de dar la bienvenida, y de mencionar el inicio de actividades, muchas de ellas gratuitas, como así también señalar que se hará entrega de alimentos y ropas para lo socios carenciados.

Por su parte, la Secretaria, Gladys Panissa, señaló que antes de poner nuevamente en marcha las actividades se hizo una gran desinfección en el edificio. También dijo que todos los que trabajan y atienden al público allí, están vacunados.

“Empezamos las actividades en abril porque las inscripciones se hacen en lo que queda de marzo. En realidad estamos un poco atrasados, pero porque se hizo un profundo estudio. Ese estudio es para ofrecer algunos cursos gratis. Quiero hacer un breve paréntesis para hablar de un servicio que empezamos hace tres años que es “Te cuida”, un servicio de cuidados de enfermos, que lo pidieron los propios socios”.

Gladys Panissa explicó cómo funciona el “Te cuida” que está pensado para solucionar problemas de cuidado de los socios, que en su gran mayoría con ingresos relativamente bajo.

También mencionó que se hace un sorteo, una canasta de comestibles cada dos meses entre los socios que cumplen años en esos meses.

Cursos gratuitos

EL Cr. Hugo Barla puntualizó que en realidad Ajupensal nunca cerró sus puertas, que algunos servicios esenciales se mantuvieron funcionando todo el año. ”En la época peor de la pandemia se atendía a los socios por ventanilla, farmacia, pro recetas, lo que si no hubo fueron los talleres”. Al referirse a los talleres dijo que este año habrán talleres gratuitos: Tai chi, danzas folklóricas, coro, gimnasia localizada, salsa, merengue y cumbia y uso de celulares y yoga. “Queremos satisfacer a los socios en la mejor medida. Queremos agradecer a los socios, que no se borraron, permanecieron a pesar de la pandemia”. Cuando damos pasos, damos pasos firmes y seguros

En tanto que la Tesorera de Ajupensal, Sabina Lima, amplió lo referido a los talleres y otras actividades. “Y no solamente hablamos de los talleres gratuitos, que realmente fue un esfuerzo, un estudio muy pormenorizado, los profesionales que nos asesoraron, nos asistieron, porque cuando damos pasos, damos pasos firmes y seguros. Y los tres años anteriores, se focalizó en la parte edilicia. Y ahora estamos en condiciones de ofrecer a los talleristas, más espacios, comodidades para sus talleres.

Sabina Lima dijo que a su vez habrá otra serie de talleres y actividades que no serán gratuitos pero pueden participar todos los socios que así lo deseen.

Señaló también que ante una duda, una información podrán consultar en las oficinas que se estará atendiendo todo el día.

Alice Zunini que se ha incorporado recientemente a la directiva, trabajará en forma conjunta con Sabina Lima en la coordinación de los talleres. Dentro de las novedades dijo que habrá una profesora de yoga que trabajará también con alumnos inclusivos. “Eso no pareció importantísimo decirlo y ponerlo a la practica. También decir que apoyamos a MSP es que en estos salones se han utilizados para vacunaciones contra el covid. Sabina Lima acotó que todos los cursos gratuitos que se dan en esta sede de Ajupensal, también se darán en las filiales del interior del departamento. Alice Zunini también informó que los talleres también se han ampliado cursos para hijos y nietos de los socios.

También se está pensando en un taller musical para nietos, y también en esta franja están los cursos de Cocineritos

Carlos Baldassari señaló que se siguen manteniéndolos servicios médicos, de farmacias, que son muy importantes para los asociados, fisioterapia. Informó que paciente de ASSE incluso se atienden en Ajupensal, que tiene equipos avanzados. Dijo que hay una camioneta nueva. “Se mantiene un importante apoyo a la salud, como fisioterapia, entre otras”.

Carlos Ardaix, por su parte, dijo que se hizo una reunión con el personal de Ajupensal con asistencia total, y quedó de manifiesto el apoyo mutuo entre funcionarios y directiva. ”Nuestro reconocimiento a como se brinda el personal, por entero, y eso redunda en beneficio de los socios”.

Dijo que Ajupensal está considerada mayor en su género en el interior del país, “no sólo en servicio, sino también en patrimonio, y en socios, con más de 4.000 afiliados. Los 75 años pesan en todo sentido”, sostuvo Ardaix

Ardaix también comentó sobre los miles de dólares que se invirtieron en mejoras edilicias, y en la denominada “Casa de La Cultura”, que es lindera al edificio principal.

Cursos gratis para socios

Gimnasia localizada: Prof. Alfredo Sosa – Lun., mier. Vie. 9 a 10 h.

Yoga: María de la Fuente Ribeiro, martes y jueves de 9 a 10 horas.

Danzas Folklóricas: Sabrina López, miércoles 15 a 17 horas.

Coro: Sandra Suárez, martes y viernes de 16.30 a 18 horas.

Salsa, merengue y cumbia: Nadia Camila, martes y jueves de 16.30 a 17 y 30 horas.

Taichí: Prof. Daniel Pavelesky, lunes y miércoles de 8 a 9 horas.

Uso de celulares: Virginia Oreggioni, martes y viernes a las 15 horas.

Talleres con costos

Gimnasia con aparatos (Carlos Diez), Peluquería (Lorena Guarino), Joyas artesanales (Rosa Leites), Artesanías en azúcar (Beatriz Sequeira), Panadería (Beatriz Sequeira), Cocina (Beatriz Sequeira), Cocineritos (Ilda Silva), Crochet (Mabel Peñaloza), Pintura al óleo (Roberto Rossi), Jabones y Cremas (Stella Sicco), Repujado en aluminio (Rosalía Ghelfi), Pátina decoupage (Rosalía Ghelfi), Arte en vidrios (Rosalia Ghelfi), Computación, Rossina Sallas), Corte y Confección (Martha Viera).