AHORA SALTO ES SEGUNDOEN LAS DOS: 

¡NO ESTÁ MAL!

Posiciones juveniles Artigas 6 4 2 0 10 3 14 Salto 5 2 2 1 7 5 8 Paysandú 5 1 3 1 5 5 6 Rivera 6 1 2 3 4 9 5 Tacuarembó 6 0 3 3 3 7 3

**********

Posiciones en Mayores

Tacuarembó 6 4 0 2 11 6 12 Salto 5 3 1 1 8 5 10 Rivera 6 3 1 2 8 6 10 Paysandú 5 1 2 2 5 9 5 Artigas 6 0 2 4 5 11 2*************

Remarcar lo obvio, a veces no es cosa tan obvia. Sino también necesaria, teniendo en cuenta que ganar implica tres puntos y a partir de la suma es posible avanzar y alojarse un equipo en una determinada posición. Eso le ocurrió a las selecciones salteñas en la séptima fecha que pasó este sábado, desde el momento que tanto en juveniles como en mayores, se abrieron paso a la segunda colocación La tabla de posiciones en ambos casos certifica. Artigas es una máquina de sumar en Sub 17, mientras que pese a perder en su casa, Tacuarembó no resignó la punta en Mayores, aunque Salto y Rivera asisten segundos solo dos puntos debajo.