Ahora Gladiador en zona de play off;¿quién lo descartaría a River Plate?

-El triunfo de Ferro Carril sobre Sud América, impactó en la zona superior de la tabla. La franja se quedó con el Acumulado y el derecho adquirido: ya está en la liguilla. Restan las tres plazas, las que surgirán tras los partidos de play off, entre el segundo y el séptimo.

En tanto la imposición de Gladiador, adquirió notable relevancia en el cómputo del Acumulado, en la medida que sumando 19 puntos supera a Saladero por diferencia de goles, por lo que se queda transitoriamente con el séptimo puesto. ¿Cuál es la chance de Gladiador?: que pierdan Saladero y River Plate. Porque si Saladero resignarse los tres puntos, se ancla en 19 puntos, pero si River Plate vence a Ceibal escala a 21 puntos, por lo que superaría el registro de Gladiador y Saladero.

PARA VENCERLO A CEIBAL

Al fin de cuentas, la chance de Gladiador está condicionada, pero no tiene sentido descartarlo, ni mucho menos Y aunque las especulaciones fueron girando en torno a Gladiador y Saladero, el hecho es que River Plate sostiene la ilusión, PERO ESTÁ OBLIGADO A GANARLE A CEIBAL Y QUE SALADERO NO DERROTE A SALTO NUEVO. Lo de Dublín Central a su vez, es parte del destino sin vueltas, porque no solo debería vencer a Arsenal, sino plasmar una goleada a su cuenta. Antes del complemento del domingo, suma 20 goles a favor y 31 goles. Resulta impensado el combate por una plaza en los play off, aunque venciendo llegue a los 19 puntos en la tabla del Acumulado.