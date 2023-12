Ahora en el Partido Libertario

Ángel Cabrera, un artista plástico con muchos sueños, entre ellos una nueva forma de sistema político

Artista plástico, constructor, diseñador gráfico, Ángel Rafael Cabrera siempre se ha mostrado interesado en temas políticos, de hecho tuvo militancia en el Partido Colorado. Ahora se siente “desilusionado” de un modelo que cree se repite en los principales políticos salteños de todos los partidos, y aspira a una nueva forma de afrontar la política. Optó por el Partido Libertario del Uruguay (PLU), “del que pueden encontrar información en todas las redes”, dice. De estas y otras cuestiones conversó con EL PUEBLO:

1- Tengo en mi mente el logo de la Asociación Marosa y recuerdo que usted fue el creador de esa imagen. ¿Se define como artista visual?

Fue por el año 2012, tuve la suerte de participar en el concurso del logo de la Asociación Marosa di Giorgio y para mí fue un orgullo y honor colaborar con la identidad gráfica de un personaje tan singular, tan único como Marosa. Mi formación artística fue tanto en talleres privados como públicos, con docentes como Oscar Larroca, Federico Arnaud, Elsa Trolio, Carolina Albernaz; una formación en técnicas de dibujo, pintura y escultura. Intentar ser un artista plástico lleva un camino largo, muchos años, es un poco agotador en el proceso, porque todo ese camino se basa en la prueba y el error. Se va encontrando esa metodología de trabajo para lograr composiciones únicas, originales, que identifiquen las características del artista en particular. Uno de los ejemplos que a mí más me impresionó y también llama la atención es el trabajo de Jackson Pollok, un expresionista abstracto que en realidad no toca la tela sino que juega con chorros de pintura. Sin embargo sus obras, que parecen hechas tan al azar, tan espontáneas, tienen un riguroso proceso metodológico que no se lo puede alterar, y lo lleva a lograr obras de arte con una unidad y una excelencia a la altura de ser uno de los pintores más importantes del expresionismo abstracto.

2- En el caso suyo, ¿cuál es el estilo?

Mi estilo pictórico podemos definirlo como expresionista, expresionista abstracto, neo expresionista. El expresionismo fue un movimiento de vanguardia que surgió en el siglo XX en Alemania, caracterizado por la expresión subjetiva, distorsionada y deformada de la realidad. Aborda temas internos, psicológicos, emocionales, en vez de representar la realidad externa. Dentro de esos estilos, los más conocidos pienso que son Modigliani, Paul Klee, Jean Michel Basquiat.

3- Desde hace un tiempo lo vemos muy participativo en redes sociales opinando sobre política, y siendo muy crítico…

Eso tiene que ver con hacer un análisis muy objetivo de la gestión de Coutinho y la primer gestión de Lima, donde han llevado a Salto a una crisis histórica. De ser un departamento que estaba entre los 5 primeros, con todos los indicadores, a estar hoy entre los 5 últimos. Todos los indicadores lo ponen a Salto como uno de los peores departamentos en cuanto a desempleo, crecimiento en la cantidad de asentamientos, menor cantidad de inversiones, disminución de las exportaciones a nivel nacional…También con muchos problemas de inseguridad, tráfico, venta y consumo de estupefacientes. Hoy tenemos como legado tener la (Guardia) Republicana y comedores para la gente. Desde el 2018 viene esa lucha que se ha profundizado con el segundo gobierno de Lima. Tenemos la deuda más grande del país y con la gran decepción que ha sido la gestión de Carlos Albisu al frente de CTM…

4-¿Albisu entra en la misma crítica que hace de Coutinho y Lima?

Aplicó las mismas malas prácticas políticas de Lima. Se duplicó el presupuesto de CTM en dos años. De 700 millones pasó a casi 1.400 y también se utilizó la estructura de CTM para financiar enormes estructuras políticas. Salto pasó a ser observado y sancionado por el Poder Legislativo. Hay informes de programas muy conocidos como Santo y Seña que han mostrado que la gestión de Salto Grande y de la Intendencia de Salto son exactamente lo mismo.

5-Ahora después hablaremos de política, pero antes: ¿cuál es su ocupación?

Estoy vinculado principalmente al rubro de la construcción, estoy incursionando también en el rubro inmobiliario y también tengo un vínculo indirecto con el sector agropecuario. Uno de mis objetivos es poder volver a mis raíces, a la localidad de Colonia Lavalleja, poder establecerme ahí… Es un proyecto quizás no tan cercano. El proyecto que sí tengo como más cercano es poder tener mi marca, una marca de artesanías donde se mezcle mi trabajo de constructor, o sea el oficio de constructor de obras, con el diseño gráfico y también esa parte del dibujo, pintura y escultura.

6- ¿Cuáles han sido sus estudios en general?

Preescolar, escuela y liceo hice todo en Crandon Salto. Fue una etapa para mí muy enriquecedora por la cantidad de amigos que tuve. Luego hice 5to de Biológica en el viejo Liceo 3, donde está el Shopping. Fue una experiencia diferente, pasar de lo privado a lo público, pero una linda experiencia, nunca sentí la diferencia, sentí que estaba con personas que tenían los mismos valores. Tenía mis amigos del barrio Barbieri y del Club Peñarol, que en esa etapa teníamos experiencias muy fuertes de pelear por un campeonato, de ser reconocidos y respetados, de poder estar en las selecciones juveniles. Fue un momento muy feliz. Después paso a 6to de Agronomía en el IPOLL y después ingreso a la UTU, a la Universidad Tecnológica del Uruguay y curso Auxiliar Contable y Operador PC, después hice el curso de Construcción y también el de Diseñador Gráfico.

7-Hablemos de otros recuerdos de ese niño y adolescente que fue…

Nací en el Sanatorio Panamericano y me fui a vivir al barrio Ceibal, donde tengo muchos recuerdos y amigos…También siempre vinculado al fútbol, principalmente con el baby fútbol de Sol de América. A los 8 años me voy a vivir al barrio Barbieri, donde también tengo muy buenos recuerdos. Además tenía la suerte de tener una canchita al fondo, pegado al terreno donde vivía… Fue una etapa muy linda. Tenía cerca el Estadio Dickinson donde pude ver finales históricas de cuadros emblemáticos de Salto, clásicos entre Salto y Paysandú…Y donde me tocó debutar y salir campeón con Peñarol en el año 91. Además el barrio Barbieri tenía un equipo de fútbol y competíamos con otros barrios. Entre el Crandon y el barrio me tocó también ver dos mundos, tan de cerca…De mañana era un mundo donde no se veía tanto la dureza y la crudeza de la vida, y de tarde veía a mis otros amigos, con los que compartía las mismas cosas pero de otra forma. Había una diferencia abismal entre las situaciones de unos y de otros, pero lo que no cambiaban eran los valores de esa época: el respeto, el aprecio, la honestidad, en esas cosas no se notaba diferencia. Lo que diferenciaba eran las cosas materiales, pero los valores de esos dos mundos que me tocaba vivir, uno de mañana y otro de tarde, eran los mismos. Eso me marcó mucho, la posibilidad de contrastar esos dos mundos para mí fue una experiencia única y creo que tiene que ver con lo que soy hoy.

8- Vuelvo a la política. Partido Libertario del Uruguay (PLU), ¿qué es?

Voy a tomar la frase de Alberto Benegas Lynch, economista argentino, que dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, de igualdad ante la ley, y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Esa es la misión más importante que tiene el PLU, defender los derechos individuales de los ciudadanos y limitar de todas las formas posibles la intervención extrema del Estado. También está en contra del proteccionismo y los aranceles que generan trabas para la libre competencia y generan sobrecostos que perjudican al consumidor. Entendíamos que había que formar un partido nuevo, sin un pasado que defender y sin acuerdos programáticos que respetar y llevar adelante; entendíamos necesario formar un partido desde cero, que estuviera en la oferta electoral con ideas 100% liberales, que se aplican en el mundo y tienen muy buenos resultados. Más aún teniendo una región que vive hoy un auge del liberalismo, con Argentina hoy con un presidente liberal libertario. Queremos que esas ideas se empiecen a discutir dentro del espectro político uruguayo. Nos parece imprescindible tener un espacio 100% liberal…

9-¿Por qué?

Como oferta electoral y para que se empiece a discutir lo que significa la inflación, cómo se genera la inflación, la función del Banco Central, el peso y la carga del Estado…El PLU entiende que hay que bajar el gasto público y achicar el Estado. Montevideo es la ciudad más cara de América Latina y el Caribe, Uruguay es el país más caro de la región, eso hace inviable competir, imposible. Entonces primero hay que achicar el Estado, para bajar el costo público, para después bajar impuestos y quitar regulaciones, flexibilizar el mercado laboral, y también ir a una reforma bancaria y financiera. Este año hubo que capitalizar al Banco Central en 900 millones de dólares. Creo que fue en 2008 que Tabaré Vázquez por decreto, en la Carta Orgánica del Banco Central, establece que tiene que haber cierto monto en las reservas. Cuando ese monto es inferior, por decreto se lo debe capitalizar. Nosotros entendemos que debe haber una discusión. El Banco Central como parte del manifiesto comunista en realidad es una institución que hace mucho daño en cuanto a la intervención que hace en el mercado; no solamente es un control de los bienes presentes sino también de los futuros, porque maneja la emisión del dinero y las tasas de interés según los intereses de los políticos de turno.

10- ¿Cómo están trabajando en Salto?

Estamos trabajando en el organigrama para ver cómo se puede reducir la cantidad de funcionarios municipales. No tiene sentido un municipio si no tiene autonomía. Estamos también en contra de los monopolios del Estado. Creemos que hay que liberalizar la importación de combustible. Las empresas que generan déficit tienen que pasar a manos de los empleados, no puede más el pueblo seguir pagando. Y después todos los recortes que se pueda hacer, principalmente quitando los privilegios políticos, no recortando los derechos de la gente. Otro objetivo es eliminar toda esa enorme burocracia; los presupuestos pasan por muchas manos políticas, muchas capas del Estado y recién por último llegan a Salud, a la Educación… Por eso queremos terminar con toda esa burocracia que tiene un costo altísimo y es donde se le permite al político ser clientelista, nepotista, siendo ineficaz, ineficiente y precarizando la función pública. En Uruguay ya se formó ALU (Asociación de Liberales del Uruguay), que va a ser un grupo de expertos en temas de liberalismo, van a ser de consulta. Vamos a tener ese grupo como referencia, que va a analizar también cuál será la mejor opción, la más indicada específicamente para cada situación, teniendo en cuenta el avance enorme que ha tenido el Uruguay en cuanto a la intervención del Estado.