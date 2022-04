AGUSTÍN, EN CADA CORAZÓN….

La bacteria en su cuerpo. La intervención quirúrgica. Las cadenas de oraciones por su evolución. La solidaridad que se ejercita y la fe que no se apaga.

«Se ha abierto una cuenta en RED PAGOS número #78733 a nombre de Agustin Mendez. Esta cuenta es de confianza y abierta a todos los que quieran colaborar con Agustin y su familia. El fin de semana del 23-24 de Abril, estaremos realizando actividades en nuestra cancha de Basquetbol para juntar fondos para ayudar a la familia. A la brevedad daremos más detalles. ¡Dale Agu que falta menos! ¡Estamos con vos!!!!

Desde chiquito, AGUSTÍN MÉNDEZ, reveló su inclinación por el deporte. Quería ser uno más y fue uno más, en aquellos primeros pasos en el Baby Fútbol de Nacional, hasta que el básquetbol despertará su propia e inconfundible pasión. Ya en la adolescencia, marcó su predilección por el básquetbol, con la camiseta de Nacional en el pecho. ¡Faltaba más si ahí están los amigos de la niñez y algo más, con los primeros sueños en estado de humana creación! A tal punto que en la temporada pasada en el básquetbol mayor de los tricolores, fue auténtica revelación y con un pasado reciente que no es menor: fue preseleccionado para la defensa de Uruguay en categoría de juveniles.Desde la función de «Base», Agustín fue exponiendo la vitalidad de sus recursos y sobre todo cuentan en Nacional, su vocación por el aprendizaje, «porque es de los que siempre acepta el consejo, la sugerencia. No se la cree ni mucho menos, pese a las condiciones que tiene y a la proyección que no le falta. No por nada lo quieren equipos de Montevideo. La verdad es una: al «Agu» lo sentimos como un hijo del club»

LA BRAVURA….POR LA VIDA

Unos días atrás, cuando la salud del adolesente jugador de Nacional comenzó a quebrantarse, después de los primeros síntomas que implicaron el estudio de su situación. La bacteria en su organismo para generar una infección que se fue generalizando y a partir de ello en el último fin de semana, la decisión de su traslado a Montevideo, para ser sometido a una intervención quirúrgica. Una compleja intervención que determina su permanencia en el CTI, para ir descubriendo gradualmente el principio de la evolución.Desde Salto a Montevideo, viajó el integrante de la Subcomisión de Básquetbol de Nacional, Pablo Coumas, «para dar la mano que se pueda en nombre de quienes somos parte del club», mientras la apertura de una cuenta en Red Pagos, a la medida de quienes pretendan asociarse a este tiempo de ilusión también, por la vida de Agustín, y su bravura en la pelea «porque estamos seguros que vencerá, para que el reencuentro sea posible»Instituciones del ámbito basquetbolistico en general, han sido puntuales a la hora de la solidaridad, mientras las cadenas de oraciones se prolongan por Agustín.El del Baby fútbol, el del básquetbol, el del barrio, el del liceo, el de la barra de amigos.Y ahora con él, más que nunca tantos. Los sentimientos frente a casos como estos, también juegan y se amplifican. Hacen al corazón bien humano.Como el de Agustín….

Ing. Francisco Cano, el presidente.

«Un caso que nos conmueve y supera el ámbito de Nacional»

«A la distancia, sentimos que entre todos alimentamos la fe para que Agustín pueda superar este momento. Es un caso que nos conmueve y que supera el ámbito de Nacional. Ya no se trata de un jugador de nuestro plantel de básquetbol, sino de un joven deportista salteño que está luchando por su vida. Por eso en este caso a través de EL PUEBLO, como presidente de Nacional, solo valorar a todos quienes se han venido sumando, con los deseos de instituciones como Ferro Carril y Círculo Sportivo. Pero hablo de muchos que sienten que la solidaridad a mano en este caso, es un factor de suma».-El presidente de Nacional, Ing. FRANCISCO CANO, con la referencia puntual. Es el jugador integrante del plantel superior de los tricolores, pero es el deportista a cabalidad.«Cuando hacemos mención de la cuenta en Red Pagos, es porque pretendemos un apoyo institucional hacia el jugador y su familia. Una familia que no ha reclamado apoyo a ese nivel, pero que sin embargo ha entendido que la sensibilidad está planteada desde muchos ámbitos de la sociedad, que actúa en consecuencia».El Ing. Cano no elude un tiempo que vendrá, «desde el momento que el fin de semana posterior a esta en la sede social, organizaremos una serie de actividades deportivas en el club, con el fin de recaudar fondos para Agustín y su familia. Funcionará una cantina, con ese objetivo también. Sabemos que una situación como esta provoca gastos no previstos. Hay que actuar sobre esa base porque es la realidad. Cuando definamos el calendario de actividades lo difundimos. Cuantos más seamos tanto mejor y el llamado no faltará. Causas como estas, siempre son capaces de juntarnos. Y esta vez no será la excepción»