AGUAS SUPERFICIALES y ACUÍFEROS

Por Carlos Texeira

Nuestro país además de la lluvia que recibe y escurre por su extensa red de cañadas, arroyos, lagunas y ríos, cuenta con un aporte extra que son las aguas del Río Uruguay que nace en Brasil y lo bordea por el Oeste, por el Río de la Plata(conjunción del Uruguay y el Paraná) por el Sur y la Laguna Merín por el Este. Esto en materia de aguas superficiales.

Tiene asimismo aguas subterráneas, o sean los llamados acuíferos, que son también aguas de lluvia que penetran en la tierra y van descendiendo a través de los años. En algunos casos las aguas de los acuíferos pueden haber estado depositadas allí desde hace millones de años.

Acuíferos en Salto

En Salto tenemos tres acuíferos superpuestos. El acuífero Salto, que son las aguas contenidas en los terrenos superiores, en la llamada formación Salto, compuesta por capas intercaladas de arena, cantos rodados, piedra sílice y arcilla.

Por debajo está el acuífero Arapey, en una formación de origen volcánico –el basalto- que ocupa una extensa región de América del Sur y que en territorio uruguayo se extiende desde el río Cuareim hasta la Cuchilla de Haedo. En este acuífero las aguas van descendiendo entre las capas superpuestas de dicha roca, las llamadas riadas. El agua mineral Salto era de una surgente de este acuífero.

Debajo del basalto está el acuífero Guaraní, compuesto por areniscas, que se extiende desde aproximadamente Brasilia hasta el río Paraná, comprendiendo partes de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Uno de los más grandes del Planeta. Este acuífero emerge a la superficie en Uruguay en los Departamentos de Rivera y Tacuarembó (la otrora denominada formación Tacuarembó). Se estima su edad en alrededor de 200 millones de años, que comenzó a llenarse de agua hace aproximadamente veinte mil años(proceso que continúa) y contiene unos treinta mil kilómetros cúbicos de agua. Un kilómetro cúbico son un millón de metros cúbicos y equivale al agua que cruza por la Represa de Salto Grande durante poco más de una hora, cuando el Río está en su caudal medio. La superficie del acuífero Guaraní es de un millón doscientos mil kilómetros cuadrados, de los cuales en Uruguay hay cincuenta y cinco mil kilómetros cuadrados.

Actualmente la mitad de la población existente en el área de ubicación de este acuífero, se abastece del mismo. La mayoría en Brasil, donde hay centenares de pozos Se estima que por año podrían extraerse un máximo de dos mil kms cúbicos de agua.

Pero, además, en nuestro país se han comenzado a identificar otros acuíferos. El denominado Mercedes sobre el Litoral Sur, desde Paysandú a Colonia. EL Raigón en el Departamento de San José y áreas adyacentes. Y el acuífero Chuy en Canelones, Maldonado y Rocha.

Riqueza y riesgos

La suma de las aguas que escurren por la superficie, con más la de los acuíferos, indica que nuestro país tiene un importante volumen en la materia. En general son aguas de excelente calidad, incluso para el consumo humano. Pero este vital recurso hoy se encuentra muy amenazado por dos factores. Uno por el uso descontrolado. Así, por ejemplo, en vez de guardar las aguas superficiales en tiempos de lluvia abundante (represas, depósitos, etc.), se las deja escurrir sin aprovechamiento alguno hacia el mar; y en su lugar se extrae la de los acuíferos, que debería mantenerse como reserva.

En segundo lugar la contaminación, que echa a perder tanto las aguas superficiales como la de los acuíferos. Incluso un acuífero después que se contamina es prácticamente irrecuperable. ¿Cómo hacer, por ejemplo, para extraer los nitratos en un acuífero como el Guaraní o mismo en el Salto? Queda inutilizado para siempre.

Hay múltiples contaminantes. Los residuos de fertilizantes, pesticidas y remedios empleados en agricultura y ganadería. Las llamadas aguas servidas o negras (cloacales y vertidos industriales, sin tratamiento). La basura por el pésimo manejo de la misma; de la cual no hay clasificación, compactación, reutilización, etc., etc. Desparramada por todos lados o arrojada a vertederos a cielo abierto. Grave problema sobre el cual está todo prácticamente por hacer.

Es casi ocioso decir que es urgente encarar una política nacional para enfrentar estos problemas.

El uso racional del agua es un tema de vital importancia, del cual toda la población debe tomar conciencia, y desde el gobierno establecerse políticas para cuidar el agua. Hoy inexistentes.