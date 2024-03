Agrupación Éxodo XXI de Cabildo Abierto solicita urgente intervención de la Junta Departamental de Salto y del Ministerio de Vivienda en la entrega de terrenos por parte de la Intendencia

Agrupación Éxodo XXI de Cabildo Abierto y otros sectores del partido; ante los hechos de público conocimiento que involucran al Pre-candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, Andrés Lima con posibles presiones y clientelismo político vinculado a cooperativas de vivienda, listas de su partido, entrega de terrenos y canastas de materiales.

Solicitamos la urgente intervención de la Junta Departamental de Salto y del Ministerio de Vivienda, que se investiguen los hechos y de ser ciertas las presiones y/o promesas, se formulen las denuncias penales correspondientes por presunto delito de abuso de funciones y, por sobre todas las cosas, que se garantice a los ciudadanos la absoluta libertad política y sin presiones.

Mtro. Marcirio Pérez.-

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Salto.-

Presente.-

Ante los hechos de público conocimiento referidos al audio de una militante frenteamplista, autodenominada “cabeza” de la Lista 612 del Frente Amplio, dirigiéndose a una cooperativa de vivienda de Salto, venimos a solicitar la urgente intervención de la Junta que usted preside.

En el audio mencionado, del cual transcribimos parte, se manifiesta que “cada cooperativa depende de una lista” y que “se le exige a todas las cooperativas a militar” ya que “se les está dando un terreno donde van a poder construir sus casas”.

Todo a pedido de “Andrés”, asumimos que se refiere al pre-candidato a presidente por el Frente Amplio Andrés Lima … que los “apretó a todos” en el sentido de que “nos dio una orden a cada líder de cada lista, a que las cooperativas que tengamos a cargo tienen que estar en la militancia, tienen que estar en los eventos, tienen que estar en las reuniones donde participe la lista”.

Continúa diciendo: “A veces ustedes ven que se retrasa la entrega de su terreno, es porque están midiendo eso… según la cooperativa que milite se le están dando los terrenos, es algo que se está viendo”

Y agrega, “Hay que ir y que Andrés los vea”. “Si ustedes se tiran para atrás lamentablemente, nosotros como lista no podemos exigir, ni pedir que se adelante nada, porque lo primero que nos van a decir, a tu cooperativa no la vemos militar, a tu cooperativa no la vemos en un evento, a tu cooperativa no la vemos en una reunión mensual”… “no podemos mentir porque ellos están viendo, y Andrés tiene un ojo, gurises, que capaz no se acuerda los nombres de ustedes pero los registra como a cada uno de nosotros”.

“No es mucho lo que pedimos y el beneficio es bastante grande”…

“Lograr ese terreno y después seguir trabajando por lo departamental, esto va todo de la mano, y creo que todo el mundo lo sabe porque todo el mundo ha estado en política o se les ha explicado”.

“Si nosotros ganamos como Frente Amplio las elecciones nacionales las canastas de material van a llegar para la gente de las cooperativa y si ganamos las elecciones departamentales como Frente Amplio, va a ser más fácil otorgarles las canastas. Decir bueno: a la cooperativa 612 se le va a dar 15 canastas, una canasta para cada familia.

Pero es todo militar gurises, todo a base de sacrificio, y esto desde el día uno se sabe. Terreno por política, política significa militancia, estar, que los vean, que los noten que seamos grandes, no es mucho lo que se les pide”.

Además de lo transcrito anteriormente, el audio menciona a “Pamela” que está al frente de la cooperativa y se reúne con “Nelly” suponemos que en referencia a la Directora de vivienda Nelly Rodríguez.

Estas transcripciones denotan un grave nivel de clientelismo ya está naturalizado entre los actores y por ese motivo venimos a esta casa a pedir una rápida intervención de la Junta ya que es evidente que se refieren a terrenos de los salteños y no a propiedades del patrimonio de los políticos en cuestión.

Debemos reiterar con fuerza que el derecho a la vivienda es un derecho humano, que no debe ser puesto como moneda de cambio para la militancia política, y mucho menos para extorsionar a quienes no tienen otra forma de acceder al mismo, o sea a los más vulnerables.

Es por eso que solicitamos a la Junta Departamental de Salto que analice esta grave situación, que investigue, teniendo en cuenta además que pueden haber otros casos similares, de otras cooperativas víctimas del clientelismo político de la Intendencia de Salto.

La Junta Departamental debe velar por los salteños y también por los bienes públicos del departamento, con ese motivo es que solicitamos investigue esta denuncia que ha tomado estado público y que de ser cierta, se tomen todas las medidas sin descartar denuncia penal por abuso de funciones.

Asimismo informamos que enviaremos copia de esta misiva al Ministerio de Vivienda para que esté en conocimiento y garantice el justo acceso a la vivienda y la libertad política de nuestros compatriotas.