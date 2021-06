Agricultura de Secano, ¿se vino la segunda ola?

Quienes tenemos algunos años, más de 40, vivimos durante la primera década de este siglo una “primera ola” de expansión agrícola impulsada por los buenos precios de los granos que produjo una “revolución agrícola” con una gran expansión del área sembrada, gran inversión en maquinaria, plantas de acopio, plantas de semillas y un gran crecimiento de todo los sectores de servicios relacionados al sector. Muchos de estos cambios llegaron para quedarse, a tal punto que al día de hoy lo vemos como algo natural.

Durante la segunda década vimos una caída de los precios y una desaceleración del sector, con importante reestructuras en las empresas y un retiro de varios actores, proceso más acentuado en zonas marginales, fuera de la zona núcleo del litoral sur del país.

Hoy afortunadamente al parecer estamos ante un nuevo período de buenos precios que, esperamos permanezca por un período prolongado de tiempo, y le dé un nuevo impulso al sector, lo cual traerá aparejado nuevas oportunidades y desafíos.

¿Cuáles son los principales desafíos?

Realizar una explotación amigable con el medio ambiente es hoy en día uno de los principales desafíos del sector. Todo el proceso de producción se observa cada vez con lupa más fina. Siendo los aspectos fundamentales el correcto uso de los agroquímicos y la conservación del recurso suelo, buscando realizar rotaciones de cultivos que reduzcan a niveles aceptables los procesos de erosión.

Al subir los precios de los granos trae aparejado un aumento similar y en ocasiones superior de los insumos, servicios, rentas etc. lo que aumenta el riesgo y obliga a las empresas a afinar el lápiz para presupuestar cada zafra. A su vez esta alza de insumos no es exclusiva para el sector agrícola y muchas veces un productor ganadero o lechero ve como suben sensiblemente sus costos y su producto de venta no acompaña esta tendencia

Los Agrónomos estamos llamados a jugar un rol fundamental en la planificación y dirección de todo este proceso productivo. Comenzando en el diseño y seguimiento de planes de uso de suelos, presupuestación y planificación de insumos para la siembra, seguimiento de cultivos, monitoreando plagas, malezas y enfermedades, para recomendar el correcto y oportuno uso de agroquímicos. Muchas veces dicho rol es bastante menospreciado por los diferentes actores de la cadena productiva. A modo de broma siempre se dice que, cuando los resultados de la zafra son buenos se debe al clima o la buena pericia del productor, mientras que cuando los resultados no son los esperados, siempre es culpa del Agrónomo.

Desde el centro agronómico apostamos a concientizar a la sociedad en su conjunto sobre la importancia económica que tiene el sector y a los actores directamente involucrados, a ver al Agrónomo como un jugador de vital importancia dentro del equipo, (quizás no será un Suarez o un Cavani, pero si un Godin o Josema que limpian y barren todas las amenazas y ataques recibidos), y así valorizar y dar su justa dimensión al rol que estamos llamados a jugar. Estamos preparados y dispuestos a asumir el desafío.

Afortunadamente hoy contamos con un sinfín de herramientas y oportunidades de negocios, con varias opciones de cultivos y formas de comercialización, que sumados a la experiencia adquirida y errores cometidos durante estos 20 años de agricultura pujante, nos ponen ante un escenario muy prometedor de cara al futuro.

Y recuerde, si va a sembrar, fertilizar, aplicar agroquímicos, ¡siempre es mejor consultar a un agrónomo!

Por: Ing.Agr. Juan Martín Córdoba Grasso

Ingeniero Agrónomo.

Integrante del departamento técnico de la

Cooperativa CALSAL