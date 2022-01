Agrarios sin vueltas: ante Litoral de Paysandú primero; Durazno después

El plantel base es de 25 jugadores.

La Liga de las Colonias Agrarias. Por allá andan. O ahí están. Los DT van sabiendo de qué se trata el tiempo que vendrá, porque ante la ausencia de Salto Capital, el plantel carga con la misión máxima. Será Salto en el Campeonato del Interior que despuntará el 12 de febrero y con la Artigas del «Lalo» Robaina como primer opositor. El «Lalo» no es poco lo que conoce del jugador salteño. Por aquellos tiempos no tan lejanos en Nacional y Ferro Carril. Incluso en Ferro fue compañero de Carlos Vera y el «Juanchi» Iriarte, hoy integrantes del plantel agrario.

El fútbol tiene eso: hay caminos que se cruzan.

EL «NENE» ARMÓ EL

CUADRO

En la Liga Agraria reconocen la actitud de José «Nene» González, el volante de Nacional y exSalto Nuevo, que el sábado pasado armó un equipo que fue sparring del equipo en manos de Miguel Villarruel y Martín Texeira. Fueron puntuales en la cita y provistos de camisetas. Todo a la medida de lo que se buscaba y con todos jugadores que militan en equipos de Primera División. Entre otros, Franco «Chino» González (Salto Nuevo), Jony Fleitas (Ferro Carril), Agustín «Tatú» Suárez (Ceibal), Gastón Elgarte (Salto Nuevo), Agustín Panza (Ferro Carril), César Silveira (Universitario), Enzo Sebastián Albano (Ferro Carril), Nicolás Valiente, Jonathan Luquez Ceibal) y el propio José González entre otros.

Práctica de la buena. Más de una señal en tiendas agrarias. Como para ir descifrando el potencial equipo titular.

ESO QUE VENDRÁ

Un total de 25 jugadores integran actualmente la plantilla de jugadores de la Liga de las Colonias Agrarias. Complicaciones no han faltado a partir de jugadores que contrajeron Covid 19. No fueron contagios en función del grupo, sino en ámbitos laborales o familiares. En el marco de la selección, se extreman siempre los protocolos. Algunos integrantes del Cuerpo Técnico con dos tapabocas, como en el caso de Martín Texeira, ayudante de campo de Miguel Villarruel. «Nos cuidamos todos y entre todo», fue el apunte de Martín a los jugadores. La semana que va transcurriendo, para que los trabajos individuales no falten, mientras lo colectivo irá ganando espacios. El sábado próximo, un partido amistoso especial: ante Litoral de Paysandú, equipo que orienta Juan Ramón Silvera. A su vez las gestiones se encaminaron hacia Alfonso Enrique Domínguez, el DT de Durazno y campeón de la Libertadores jugando con Peñarol en 1987. La chance abierta: que la selección del Yi, arribe a Salto el sábado 29 de enero, para que el amistoso surja en la noche. Se trata de dos partidos básicos para la Dirección Técnica. Una manera de ir definiendo situaciones. Una de ellas, la composición del equipo titular. Después de todo, es una de las claves. O una clave irrenunciable.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-