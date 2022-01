Agraria tendrá que saberlo: los cruces después de primera fase

Clave del viernes 4 de febrero

El consejo ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior, comunicó a las Selecciones participantes de la 18ª Copa Nacional de Selecciones, cuestiones básicas para el tiempo que vendrá. Respecto, en el caso del Litoral que incluye a Liga Agraria, ratificado inicio para el 12 de febrero, pero a la variante la ofrece la Confederación del Sur que despuntará el 19 de febrero, en función de razones sanitarias.

FECHAS DEL CAMPEONATO

Regional Centro-Sur: Inicio: 19 de febrero del 2022.

Regionales Norte-Litoral y Centro-Este: Inicio: 12 de febrero del 2022.

Las 3 Regionales deberán finalizar las fases (campeón de la Regional) de las mismas el 9 de abril del 2022. Fase General del Campeonato: Inicio: 16 de abril del 2022.

LA PUBLICIDAD OBLIGATORIA

El Consejo Ejecutivo con fecha 21 de diciembre del 2021, solicitó a las Confederaciones que se manifestaran en cuanto a aceptar las propuestas económicas y a exhibir en las camisetas los logos (publicidad) de las empresas que se estaba trabajando, recibiendo sólo 2 selecciones con problemas por compromisos ya asumidos, el resto no se manifestó en contra por tanto se continuaron las negociaciones con las empresas, y por ende se emitió la Circular No. 2571. Por consiguiente es de cumplimiento obligatorio para todas las selecciones (excepto las 2 citadas) lo expresado en el Circular No. 2571 y quienes no cumplan con ella serán pasibles de trasladarles toda sanción que por ese motivo pueda recibir la Organización.

CON REUNIÓN DE DELEGADOS

Se realizará el viernes 4 de febrero del 2022 a la hora 16:00 en la Sede de la Organización, permitiendo la participación de un solo delegado por selección. En la misma se entregará la Forma de Disputa del campeonato, se sortearán los cruces de la Fase General y otros Fixtures que no estén acordados previamente en alguna Regional. También se hará entrega de los materiales disponibles a esa fecha (balones) y se darán las directivas e información necesaria de todo el aspecto económico del

campeonato.