Agilidad, demanda y ventas totales de Gaudín Hnos. en Parada Herrería

Con el pie derecho, así comenzó el año la firma Gaudín Hermanos en lo que refiere a la actividad de remates feria en su local de Parada Herrería.

Acompañado de las lluvias que se siguen confirmando en el norte, la demanda se hizo notar en todos los lotes donde las pujas fueron levantando los valores de toda la oferta que pasó por pista. Si bien el escritorio no tenía prevista la fecha en el calendario de actividades en lo previo, la inmediata oferta especial de ganados sola procedencia de una liquidación por entrega de campo, aceleró los tiempos de venta, a lo que se le sumó otros ganados generales y se conformó una linda feria, señaló el Dr. Germán Gaudín. En lo que refiere a las ventas, Gaudín dijo que para los ovinos, el mercado fue normal, con una muy buena oferta de lanares, con categorías generales para el campo sin oferta de abasto. En cuanto a los vacunos, una importante oferta de reposición, donde las vacas de invernar se comercializaron muy bien a buenos valores, sobre todo por el tipo de ganados presentados, todos Angus sola marca. Una feria donde prácticamente no hubo oferta de ganado gordo, fiel realidad del momento presente, y donde se completó con lindos novillos nuevos sobre año, muy demandados y algunos lotes de vaquillonas y piezas de cría. Finalmente el Dr. Germán Gaudín destacó que no hubo lote que se venda de un solo martillazo, sino que una feria con muchos operadores pujando por todas las categorías.



LOTE 21

La firma ya se encuentra trabajando en el primer remate del año del consorcio el cual cerrará las inscripciones el próximo miércoles 26 de enero y las ventas se realizarán el martes 8 de febrero.

VALORES

Ovejas esquiladas: U$S 35 – 40; ovejas con lana U$S 35 – 38; corderos U$S 25 – 29; corderas U$S 26; torunos U$S 20 y un solo capón U$S 47.Vacas empulpadas: U$S 617 – 690 y 700; vacas de invernar Angus: U$S 600 – 630; vacas de invernar: U$S 442 – 545; Vaquillonas de 1 a 2 años: U$S 440; Novillos de 1 a 2 años: U$S 345; terneras: U$S 240; Piezas de cría: U$S 285 – 400; Toros industria: U$S 717; toritos: U$S 370 – 455 y manufactura: U$S 185.