Aduana realizó procedimientos incautando mercadería por casi 50.000 dólares

Chuy

En primer lugar y dando respuesta a una denuncia recibida, funcionarios de la Aduana del Chuy y el GRIA, procedió a la inspección de una empresa que se dedica al almacenamiento y venta de chatarra, constatándose la presencia de dos contenedores de procedencia brasileña.

Estos carecían de documentación de importación a plaza, por lo que se procedió a la incautación de los mismos.



Enterada las autoridades judiciales y fiscales ordenaron proseguir con la operación aduanera correspondiente, elevando los antecedentes a la espera del emplazamiento de los involucrados. El valor de la mercadería incautada fue estimado en los U$S 3.000.

En otro procedimiento realizado en un control de rutina en el Resguardo Central, funcionarios dependientes de la Aduana del Chuy procedieron a la incautación por presunta violación al Decreto 92/2018 (falso turismo), de una camioneta marca Hyundai, modelo Santa Fé, Diesel, año 2011, matriculada en la República Argentina.

La misma era conducida por el propietario, ciudadano uruguayo, con domicilio y actividad laboral en el Departamento de Maldonado. Enteradas que fueron las autoridades judiciales y fiscales dispusieron incautación del rodado elevando los antecedentes y emplazando al conductor. El valor de la incautación fue estimado en U$S 27.000.

Por otra parte y en el marco del 0 kilo establecido oportunamente, se realizaron 10 procedimientos, incautándose comestibles en general, los cuales fueron donados a instituciones locales de acuerdo a la normativa vigente, enterándose a la autoridad Judicial correspondiente. Estas mercaderías fueron valoradas en U$S 8.500.

Finalmente y en horas de la noche del día 20 de Junio de 2021, en el marco de operativos coordinados entre funcionarios de la Administración del Chuy y el GRIA, con colaboración de Policía de Tránsito de Treinta y Tres y funcionarios de Guardia Rural del Ministerio del Interior Chuy, se logró la detención de un vehículo que se había dado a la fuga.

La detención de un vehículo que se había dado a la fuga, una camioneta Chevrolet Montana, conducida por un ciudadano cubano sin residencia en Uruguay, determinó la constatación del transporte de mercaderías extranjeras (verduras y frutas) en presunta infracción aduanera.

Enteradas las autoridades judiciales y fiscales, dispusieron incautación de vehículo y mercaderías con elevación de antecedentes y detención y traslado del ciudadano extranjero a la Seccional 5ta. Comisaría de Chuy. La mercadería fue valorada en U$S 8.000.