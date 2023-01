Adrián Peña será recibido por Ciudadanos para dar explicaciones por título universitario

Búsqueda informó que al ministro le falta hacer un curso para terminar la carrera. Es un tema “delicado”, dijeron desde el Partido Colorado.

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, tiene un curso pendiente por aprobar para terminar la carrera de Dirección de Empresas en la Universidad Católica (UCU), informó el Semanario Búsqueda y confirmaron a Montevideo Portal fuentes del Partido Colorado. Peña había asegurado el pasado jueves que en 2022 había defendido la tesis y se había titulado.

El ministro será recibido por la bancada parlamentaria de Ciudadanos este lunes para “explicar sobre el seminario que le falta para obtener el título”, indicaron fuentes del sector a Montevideo Portal. En esta línea, expresaron que la situación es “delicada” y esperan escuchar la versión del líder de Ciudadanos para “hacer una evaluación” sobre la situación.

El pasado jueves Búsqueda había informado que Peña se mencionó a sí mismo en algunas ocasiones como licenciado cuando todavía no lo era, o dejó que otros lo presentaran de ese modo sin corregirlos. Asimismo, firmó documentos oficiales con ese título que no poseía.

Luego de la información divulgada el ministro brindó una rueda de prensa para explicar la situación.

“Lo primero que me interesa aclarar es que se trata de una carrera que concursé en su momento. Esto fue hace muchos años, y lo que me quedó pendiente fue la defensa de la tesis. Pasaron los años, me dediqué a la actividad privada y más tarde a la actividad política. Nunca defendí esa tesis. Sí tuve interés de hacerlo en el último tiempo para culminar ese ciclo y finalmente aprobé la defensa de la tesis”, justificó el ministro, que afirmó que se tituló como licenciado en Administración de Empresas en 2022.

El político reconoció que hubo algunas instancias en las que habló como licenciado, “en una versión taquigráfica de 2018 cuando era diputado, que tenía que ver con el pelín que me faltaba para recibirme”.

“No tuve nunca la intención de engañar a nadie, porque no tenía sentido tampoco. La carrera la hice para trabajar en la actividad privada, no ejercí la profesión nunca. Nunca firmé un balance o presté servicios en nombre de la profesión”, agregó.

A su vez, Peña se comunicó con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para hablar sobre el tema.

“Lo importante para él es que efectivamente cursé la carrera y rendí todas las materias. Tiempo después rendí la tesis. El presidente me manifestó que eso era lo trascendente. Sin perjuicio de eso, yo reconozco el error. No es mi intención en ningún caso afectar al presidente ni al Gobierno