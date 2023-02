Adiestramiento canino. La importancia de tener un perro obediente

Armando Gugliemone es un salteño que se ha involucrado en el mundo canino hace ya más de 25 años, siendo de los primeros adiestradores del departamento. Su experiencia contada en detalles, las ventajas de tener un perro adiestrado es por sobre todo una tranquilidad debido a la obediencia que el animal adquiere en el tiempo de preparación. Armando, comenzó como un hobby y terminó siendo su trabajo diario.

La buena reputación lo llevo a ser recomendable por veterinarios y esto le ha servido para ganar confianza en aquellos que ponen en sus manos la educación de las mascotas.

«Dentro de las ramas del adiestramiento, hay algunas facetas cómo educar al perro para orientar, para defender y para la compañía de aquellos que lo necesitan. La adquisición de buenos modales es una ventaja para el dueño a la hora de imponer orden.

Hay algunos ejemplos, como lograr que un perro acostumbrado al ataque del ganado provocando hasta la muerte de terneros, de la mano de la enseñanza, no lo haga incluso conviva con los vacunos. La experiencia vivida en estos años ha sido muy extensa.»

«Cuando comencé, los dos primeros años fueron para adquirir experiencia, el inicio fue con los perros de mi casa, yo trabajaba en la fábrica de mi padre y en los ratos libres me dedicaba a adiestrar mi perro. De a poco comencé a traer más perros, hasta que un día me dijeron que no trajera más animales a la casa.

A raíz de una mala experiencia, porque envié mi perro a ser adiestrado algo que no resultó.

Me propuse comenzar y hasta el día de hoy puedo decir que sigo trabajando en algo que me apasiona y me gusta muchísimo. Gracias a libros y revistas fui aprendiendo, ensayando y poniendo en práctica lo leído fui poco a poco ganando en aprendizaje y eso se lo transmitía a los clientes que iban creciendo y tomando confianza.

Cuando cerró la fábrica donde yo trabajaba, lo tomé como la escusa perfecta para tomarlo como un trabajo y de ahí hasta hoy sigo instruyendo.

No hay una conciencia de educar.

Consultado si había una mentalidad alineada a su trabajo, de inmediato Gugliemone dijo que no.

«Es difícil hacer entender que un perro educado nos facilita la vida. No es lo mismo tenér un animal que no podés dominar. No es bueno para el amo no dominar a su mascota. A veces termina en grandes problemas por no tener el control.

Es una comodidad que el perro te haga caso.

He tenido experiencias buenas y de las otras, en ese momento me di cuenta que la sociedad carece de conciencia, pero más fue mi preocupación cuando intenté educar perros para ayudar a niños con algunos problemas y sus mayores no le daban la debida importancia. Otro caso fue que no encontré disciplina en los dueños para construir una relación con el animal.»

Revertir las malas enseñanzas

«Algo que puedo contarte es una experiencia que viví con una perra que debido al maltrato recibido no lograba hacer bien su tarea. La misión era encontrar drogas, pero no lo lograba. Buscaba, y no tenía resultados, me di cuenta que no recibía buenos tratos. Por eso no cumplía su función. De ahí arranque una sesión de aprendizaje con juegos y al mes la misma perrita lograba encontrar lo que buscaba. Con buenos tratos y hábitos logramos que hiciera bien su trabajo.»

La organización pasos y su importancia

«En el Uruguay existe una organización denominada pasos que se encarga de adiestrar y proveer los perros para personas no videntes o con algún tipo de trastorno. Este grupo se encuentra en Montevideo, uno se cruza con los lazarillos y ve que útiles son.»

Talleres con expertos

He tenido la posibilidad de participar en talleres con instructores internacionales, en esos talleres se aprende muchísimo sobre la crianza y el manejo de estos perros que después pueden cumplir una gran función en la vida de las personas que necesitan ser guiadas.

Para mí enseñar comenzó como un hobby hoy es mi trabajo, lo hago con mucha dedicación y sobre todo responsabilidad.