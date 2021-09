ADEOMS exige a la Intendencia inversión en maquinaria para Recolección y mejorar planificación del servicio

«Desde el sindicato se ha venido planteando a la administración las dificultades que tiene el sector Recolección de la comuna y se trata de un servicio esencial para la población.

Más allá de las declaraciones de algún jerarca departamental donde el director de Recolección donde contrariamente a lo que el sindicato planteaban ellos decían que en el sector estaban las máquinas necesarias para poder cumplir con el servicio lo cual no es así», expresó el presidente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (ADEOMS), Juan Carlos Gómez.



El sindicalista señaló que las autoridades del sector señalaron que había 6 máquinas dispuestas a prestar el servicio de Recolección pero añadió que «lamentablemente eso no es así, hemos visto cómo los compañeros nuestros han tenido que salir en estos días a recoger basura en camionetas y eso para nosotros es un problema enorme».

En tal sentido, Gómez dijo que «hicieron una reunión en la que está prevista la participación del intendente de Salto y del secretario general, a quienes les manifestamos nuestra preocupación por el sector y nuestra disconformidad por lo que a veces se plantea por jerarcas de la administración, cuyas expresiones son una contradicción enorme con lo que en realidad está pasando».

El presidente de ADEOMS afirmó que además quieren «aclararle a la población que los trabajadores del sector recolección están haciendo un esfuerzo enorme para sacar adelante el servicio a base de pulmón y sacrificio.

Pero las condiciones en las que están trabajando no solo no corresponden, sino además que se está generando un retraso y enlentecimiento de los servicios por la falta de recursos que existe en el sector, por la falta de coordinación que también hay allí».

No obstante, indicó que «siempre hemos puesto toda la voluntad de manifiesto, tanto de los trabajadores como del sindicato, pero en esta oportunidad es necesaria hacer esta aclaración a la población, porque es bastante contraria a la opinión que dan algunos jerarcas de que esto está todo bien y que funciona como un relojito, y eso no es así».

Gómez aclaró que la «solución para este servicio tan importante para la población como es del de Recolección es bien fácil, más inversión en maquinaria y mejorar la planificación y organización del servicio».