ADEOMS cuestiona proceder de la administración con nuevos ingresos por designación directa

El Consejo Directivo de ADEOMS manifiesta su malestar con las decisiones adoptadas por la administración departamental de ingresar a algunas personas por la vía de la designación directa a cumplir funciones en la Intendencia de Salto. En una carta abierta a los afiliados del sindicato y publicada en las redes sociales institucionales, ADEOMS pide a las autoridades de la Intendencia cumplir con el convenio colectivo que impedía los ingresos a la comuna a no ser por la vía del sorteo o del concurso. Damos a conocer la carta aprobada por el Consejo Directivo de ADEOMS a todos nuestros Afiliados.

El Consejo Directivo de Adeoms solicitará una reunión de carácter urgente al actual Gobierno Departamental en el marco de una serie de ingresos por designación directa que el gobierno ha hecho efectivo en estos últimos días. No compartimos y entendemos que no corresponde bajo ninguna circunstancia el ingreso de funcionarios por designación directa en el Escalafón Administrativo. Ya que existe un convenio colectivo y una norma presupuestal aprobada por unanimidad de la Junta Departamental que establece que los ingresos a este escalafón deben ser por la vía del concurso. Nos parece sumamente contradictorio que se puedan estar dando esta clase de ingresos por designación directa y máxime tratándose de personas que han sido conocidos Dirigentes de distintos partidos políticos como es el caso de Milton Galli. Quien ha cuestionado esta clase de prácticas y hoy ingresa a la Intendencia de la forma que siempre ha criticado.

Exigiremos el cese inmediato de esta clase de ingresos y que se respeten los acuerdos firmados y lo aprobado por la Junta Departamental.

Hemos valorado y resaltado los avances producto del diálogo, la negociación colectiva y los acuerdos, por lo tanto el retroceso no es una opción.