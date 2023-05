Adelantando la 28 Marcha del Silencio del 20 de Mayo

En mayo de 1996 fue la convocatoria pública de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y otras organizaciones a la Primera Marcha del Silencio.

«Por verdad, memoria y nunca más marchamos en silencio el día 20 de mayo en homenaje a las víctimas de la dictadura militar y en repudio a las violaciones de los derechos humanos. Nos concentraremos a las 19 horas en la Plaza a Los Desaparecidos en América, en Jackson y Avenida Rivera, para desde allí partir hacia la Plaza Libertad con flores y el pabellón nacional. El homenaje a las víctimas no puede ser otro que el reconocimiento a través de la verdad de los hechos, la recuperación de la memoria y la exigencia de que en Uruguay nunca más exista la tortura, las ejecuciones y la desaparición forzada de personas…»

Desde entonces, cada 20 de mayo, miles de personas comparten la Marcha del Silencio en Montevideo y también en ciudades del interior

En Salto se comienzan a movilizar las diferentes organizaciones y grupos sensibles a la fecha.

Por un lado ya se ha convocado a conferencia de prensa el día 17 de mayo para dar a conocer los detalles de la marcha en tanto se difunde por redes sociales los datos básicos de la marcha número 28.

La concentración como cada año será en Zelmar Michelini y Gutierrez Ruiz a las 19.00 hs.

Por otro lado algunos grupos se están adelantando a la fecha y dando a conocer su opinión , como el caso de la Lista 70 del Frente Amplio a través de su Comisión de DDHH

La misma inicia con la interrogante ¿Dónde están? y la afirmación ¡ Nunca más terrorismo de estado!

En su contenido cuestiona al gobierno por reivindicar la teoría de los dos demonios y que ésto además se incorpore a los planes de estudio , hace referencia además al proyecto de prisión domiciliaria para los mayores de 65 años.

«Las guerras se libran dos veces,una vez en el campo de batalla y la otra en la memoria» titula el comunicado.

«La guerra fue la dictadura el gobierno militar contra el pueblo, más que una guerra fue un sometimiento plagado de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad,» comienza señalando la comunicación.

Contexto de batalla ideológica

La reflexión continúa con una crítica .

«Esta 28 Marcha del Silencio se realiza en un contexto de batalla ideológica, donde el gobierno y toda la derecha ha tomado parte, se está promoviendo una memoria elogiosa de la dictadura. La derecha es memorialista y habla en primera persona apelando la construcción de un relato y una memoria institucional que tuerza los hechos del pasado reivindicando la teoría de los dos demonios en la cual los militares fueron forzados a actuar, no siendo tan demonios.»

«Pero lo más preocupante es que esto no queda en el terreno de la interpretativo, sino que se ha incorporado a los libros y planes de estudio donde ya no se puede decir terrorismo de estado , y en cambio proponen una visión adulterada de los hechos con una voz oficial del país, pero como si no fuera suficiente se propone el proyecto de reparación económica para quienes sufrieron acciones de la guerrilla cuando no es el equivalente a quienes fueron injustamente privados de libertad porque el estado en su rol, está para proteger a las personas y no lo contrario.»

Prisión domiciliaria y reconciliación con el pasado

La comunicación no deja de lado la ley que otorga prisión domiciliaria a los mayores de 65 años.

«Otra propuesta de la derecha con vientos herreristas, que va en el sentido negacionista y reinterpretativo es la que manifiesta el principal referente del partido militar Cabildo Abierto que otorga prisión domiciliaria a los mayores de 65 años, en una ley con nombre y apellido, dónde resulta que se es viejo para estar preso pero no para seguir trabajando,como lo establecieron en la fatídica ley de jubilaciones.»

«La reconciliación con el pasado solo es posible sobre la base de verdad justicia, no apoyando, a través de leyes que favorecen y blindan a los represores de la dictadura, no oficializando mentiras del pasado, no negando a través de las investigaciones y que se resultados se pueda concretar el acto de despedida de los familiares de los desaparecidos que tiene derecho a saber la verdad.»

La lista 70 del Frente Amplio adhiere a la 28 marcha del silencio.

Nunca más terrorismo de estado por verdad y justicia.