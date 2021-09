Adelantan para el viernes San Eugenio y Libertad; el domingo para complementar

Buena plata en la «B»: recaudaron $ 126.200

Buena plata, fue así nomás lo que dejó la recaudación de la primera fecha de la divisional “B”. El total fue de $ 126.200 por concepto de la venta de 1262 entradas. Por escenario la recaudación fue la siguiente:



Rufino Araújo: Entradas 556 / $ 55.600.

Humberto Forti: Entradas 322 / $ 32.200.

Nacional: Entradas 384 / $ 38.400.

LOS EXPULSADOS

Los expulsados en la fecha inaugural del ascenso fueron:

Nicolás Rondán (Albión)

Víctor Santana (Albión)

Jonathan Almeida (Santa Rosa)

Valentín Rivero (Dublín Central)

Facundo Pintos (Peñarol)

Fabricio Duarte (Peñarol)

Agustín Jorge (Tigre)

CRISTIAN BARBOZA

SERÁ EL SECRETARIO

Fue presentado en la sesión de anoche Cristian Barboza como nuevo secretario del cuerpo de neutrales de la divisional “B”.

El presidente Marcelo Beltramelli le agradeció a los clubes por el voto de confianza otorgado hacía Barboza, quien agradeció a su vez su incorporación como neutral.

SE VA LA SEGUNDA

La segunda fecha de la divisional Primera “B” se jugará en dos días, el viernes habrá un partido adelantado en cancha de Nacional y el resto de la fecha se jugará el domingo en dos canchas Merazzi y Ambrosoni, esta última con triple jornada. Todo el mapa de partidos:

Viernes 10 de setiembre.

Cancha de Nacional

20 hs. San Eugenio vs Libertad

Domingo 12 de setiembre.

Cancha Luis T. Merazzi.

14 hs. Santa Rosa vs Peñarol

16 hs. Progreso vs Fénix

Carlos Ambrosoni

14 hs. Hindú vs Dublín Central

16 hs. Arsenal vs Albion

18 hs. Tigre vs Rodó

ACCESOS

Se establecieron anoche en la Liga los accesos, es decir a que sector le toca ir a cada hinchada:

Nacional

Sector Este: San Eugenio

Sector Oeste: Libertad

Merazzi

Sector Norte: Santa Rosa / Progreso

Sector Sur: Peñarol / Fénix

Ambrosoni

Sector Norte: Hindú / Arsenal / Tigre.

Sector Sur: Dublín Central / Albión / Rodó