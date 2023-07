“Actualmente todo se ha acelerado, por lo cual los contenidos deben ser más llamativos, breves y por lo tanto menos profundos”

Edgardo Fagúndez Jacques, comunicador

A Edgardo Fagúndez no es difícil asociarlo con la tecnología; de alguna forma lo identificamos entre los pioneros en Salto en cuanto a comunicación digital. Si bien ha incursionado en radio y hoy conduce un programa televisivo, el software, las plataformas digitales, las páginas web, parecen ser su ámbito más natural. Con él conversó EL PUEBLO para este Al Dorso:

1-¿Cuándo surge esa inclinación tan marcada por la Comunicación?

En realidad realicé cursos referentes a la informática y manejo de información entre 1984 y 1988. Los primeros fueron de programación en Basic y el docente era Ricardo Suarez, luego la Intendencia dio cursos en la Casa de la Cultura pues había recibido una donación de la empresa Koreana Daewoo. Esto me preparó para estudios, manejo de memoria, etc. Al llegar a 6to. año liceal no me convencían las opciones que veía en Salto, me interesé por el periodismo. En casa se escuchaba mucho a Hugo Rolón y me agradaba su estilo de entrevistar, profundo, incisivo, sorprendiendo periódicamente a la audiencia con información y reflexiones nuevas. En 1990 partí a Montevideo a estudiar periodismo en UTU, donde tuve profesores como Daniel Braquet, editor de la Revista Paula; Roberto Zaquiere, un periodista de raza que trabajaba en El Diario; Pablo Chargoñia, abogado que actualmente está especializado en causas de derechos humanos; Orlando, que era jefe de cámaras en equipos de producción de Canal 12 y «El Flaco» Requena, creativo publicitario, quien nos daba publicidad.

2- ¿Y ya pudo trabajar en ese ámbito?

En 1991 se lograron pasantías en diarios, radios y agencias publicitarias para los estudiantes del curso. Inicialmente había ido por periodismo pero el curso de Técnico en comunicación social preparaba para Periodismo, Relaciones Públicas y Publicidad. Luego de las pasantías me agradó mucho más la parte de márketing y publicidad por lo cual tomé cursos extra, pagos por la agencia en la que realizaba la pasantía. Luego me vine a Salto y no encontraba un lugar por lo que trabajé en otras cosas, hasta que llegó la conectividad de internet y pude trabajar freelance en 1999 para varias agencias.

3-Ya que habla de algunos años concretos, vayamos para atrás en el tiempo, ¿en qué año nació? Y de paso le preguntamos por sus padres, tengo entendido que viene de una familia de docentes, ¿verdad?

Nací el 2 de diciembre de 1970. Sí, mis padres eran docentes: Elda Jacques, maestra, también educadora preescolar, y Edgardo Fagúndez Rafetto, profesor de Herrería en UTU, además de Danzas en Magisterio.

4-¿Algunos recuerdos de aquellos primeros años de vida?

Recuerdo bien claro cuando vivíamos con mis padres en Avenida Barbieri casi Invernizzi, con mis 2 años me sentaba en el sillón del living y escuchaba a mi madre leerme cuentos de los hermanos Grimm, Las mil y una noches o de Hans Cristian Andersen. Me gustaba sentarme a las 18 horas en el jardincito del frente para ver pasar el tren por el medio de la avenida. A veces mamá me llevaba a la Escuela 13, pues ella era maestra allí. Mientras ella ejercía la docencia yo quedaba en una chacra cercana donde había un tajamar al que yo le llamaba el río Kwai, allí conocí el aroma y sabor de los cítricos como pomelo, naranja y exquisitas limas. El mismo día que cumplía 3 años nos mudamos a mi dirección actual, en calle Rincón, donde mamá instaló un Jardín de Infantes en la casa, razón por la cual había tocadiscos, proyector de diapositivas, libros y todo el material didáctico necesario. Por lo cual, cuando llovía o en ocasiones especiales nos juntábamos con mis amigos, las de mi hermana, para escuchar discos o mirar las diapositivas de cuentos infantiles que mamá gustosamente narraba. Fui a la Escuela 4 “Juan Zorrilla de San Martín”, desde primer y segundo año participaba en todo lo que era talleres de expresión oral, coro y actividades extra curriculares. Me encantaba leer y cuando heredamos parte de la biblioteca de mi abuela paterna, Clelia Rafetto, estuve a mis anchas con enciclopedias, cuentos clásicos y novelas.

5- ¿Actualmente qué actividades desempeña aquí en Salto?

Desde 2003 desarrollo software, planteo modelos de negocios y servicios para medios de comunicación, oficialmente contraté el dominio agenda.org.uy En marzo de 2004 formamos una sociedad con el Licenciado en Comunicación Eduardo Castro, una persona muy capaz en el área de márketing y ventas. También estaba Heber Dávila, Ingeniero Tecnológico en la parte de Software. Comenzamos a crecer y en 2005 ya estábamos con más de 20 medios a los que teníamos como clientes de diseño web, streaming, campañas publicitarias exitosas y modelos de negocios para empresas. Luego él se tuvo que mudar de nuevo a Montevideo y quedé solo al frente de la misma…

6-¿Y cómo le está yendo con eso?

Bien…Actualmente “agenda” brinda servicios a más de 70 medios del Uruguay, Argentina, Méjico más radios on line. También conduzco un programa en Alegría FM llamado “RECordando, otro en TV para la productora FaMa TV de Gustavo Rossi, “Estamos con…”, que sale en Canal 5 local de Cablevisión Salto.

7-Hablemos un poco de los principales cambios que ha visto en los medios de comunicación en los últimos años…

La comunicación ha variado en estos últimos 20 años tanto en contenidos como en formas. Actualmente todo se ha acelerado, por lo cual los contenidos deben ser más llamativos, breves y por lo tanto menos profundos. Antes en publicidad teníamos cuatro medios: Radio, TV, Prensa y Vía Pública. Ahora hay una más, que es Internet…

8- Claro, las famosas redes sociales…

Facebook, Instagram, Tick tock, etcétera, están basados en la necesidad que poseemos todos los humanos de ser protagonistas y brindan la posibilidad de expresión a sus usuarios. Utilizan algoritmos para que al brindar una publicación u opinión se difunda dónde, con quién y de la manera más conveniente para ese modelo. Puede que por influencia de estas formas de comunicación cueste más leer, escuchar, empatizar y analizar. Todo eso sin hablar de la inteligencia artificial que puede agudizar aún más esto.

9- Vuelvo a lo familiar. En los últimos tiempos lo vimos muy dedicado al cuidado de su mamá, que falleció hace pocos meses. ¿Qué puede contarnos de ella?

Mi madre fue una persona con gran fe en Dios, generosa, inteligente y optimista. Su vocación de maestra la llevó a estudiar en Montevideo sus dos primeros años, tuvo profesores como “Paco” Espínola en Literatura, Julio César Lagomarsino, (Licenciado en Biología con especialización en Ecología) pionero en Ecología, Rubén Yáñez (director de la Comedia Nacional)…Solía leernos antes de ir a dormir a mi hermana y a mí, sobre todo como manera de estar más juntos luego de fallecer papá en 1982, cuando ella tenía 41 años, mi hermana 7 y yo 11. Nos estimulaba a crecer en lo que eligiéramos hacer y ella misma era muy activa trabajando por diversas causas sociales, cosa que realizó hasta sus últimos días. Hace tres meses que no está más físicamente entre nosotros; hay alumnos y personas que me detienen o se acercan para expresarme lo mucho que la apreciaban, con mi padre también pasa lo mismo luego de 41 años. Mamá, ni siquiera luego del ACV que sufrió perdió esas cualidades. Le encantaba escuchar radio, en especial Radio Libertadores y tu programa “El Faro”. Analizaba todo lo que veía o escuchaba y me sugería temas que podía abordar en TV, aparte de preocuparse por proponer cosas útiles a la sociedad. Con una voluntad de hierro hacía todo lo que estaba a su alcance para mejorarse, ya estaba logrando pararse y caminar de a poco de nuevo. Sinceramente creo que lo habría logrado de no haberse extendido el Mal de Chagas, como no lo había hecho en 82 años. En lo personal verla como se comportaba me enseñó el valor de la mentalidad positiva y la voluntad.

10- Finalmente, ¿algunos planes a futuro?

Estamos desarrollando software y aplicaciones que se podrán utilizar comercialmente y próximamente también generaremos más contenidos en conjunto con la productora FaMa TV, de Gustavo Rossi. Todavía tengo pendiente el viaje a España a visitar a mi hermana Ana Adela, que quedamos de hacer en conjunto con mi madre. Trataré de ir pues es algo pendiente y sé que a ella, esté donde esté, le alegrará.