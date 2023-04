Actualizamos el mazazo al bolsillo de los consumidores de zanahorias importadas.

LA GRANJA AL DIA

PANTALLAZO HORTICOLA

Nos llega del despachante la información de la Dirección Nacional de Aduanas al 13 de abril, escalo la importación. Han entrado 44 viajes de zanahoria, ya no son 500.000 kilos, ahora van 1.100.000 kilos. Lo que equivale a $u160, U$S 4,00 por kilo, U$S4.400.000 transferidos del bolsillo de los consumidores a los damnificados en zanahorias por la sequía.

Oficiosamente nos dicen, que de los 44 viajes, 38 los manejan 3 operadores, más allá de la distribución que indica Aduana por los AFIDIs. Hay que seguir ayudando a los productores damnificados por la sequía.

En el mercado Central de Buenos Aires sigue valiendo $u15 el kilo al público, en Concordia $u20.

Un productor empresario salteño trajo un viaje de zanahorias importadas

En un audio, que transcribimos más adelante, escuchamos ese suceso; y, el nombre del productor empresario lo conocíamos. Lo llamamos, encontramos a uno de los hermanos y este fue el dialogo con él, el viernes.

-Buen día, ¿cómo andan?

Buen día, Emilio. Bien, la vamos llevando

-¿Cómo va la cosa, como viene la zanahoria?

Mal Emilio, muy mal, no salimos la semana que viene, venimos atrasados, se demora, y productivamente no viene bien. Lo peor es el boniato, perdimos casi el 90% de la cosecha.

-¿Es a causa de la sequía? ¿No?

Sí, sí, no podíamos regar todo. Sí, sí.

-¿Pero importaron zanahorias?

Sí, nos dieron un viaje.

-¿Y, porque no piden otro?

Sí, pedimos. Pero nos mandaron a hablar con los productores del sur, con los que la manejan, Gordillo y Pérez. Y no nos dieron.

-¿Pero porque no insisten? La zanahoria sigue valiendo un platal, ¡pidan otro muchacho, es una papita!

Emilio . . . ya nos dijeron que no, ellos la manejan, los productores del sur, entienda.

-Pero la traen tres o cuatro, y no baja el precio

Sí, sí, no baja ¨porque la están haciendo . . . la traen despacito¨. Y nos tenemos que quedar quietos, nos dijeron que ya viene la cebolla; y, ahí sí, nos van a dar unos cuantos viajes.

-Avísame cuando empiecen a mandar zanahorias y la seguimos

Dele, Emilio, abrazo.

¿Apoyo de productores granjeros en el Palacio Legislativo o tumulto?

Ahora transcribimos desde el comienzo el audio, lo que se puede, son inimaginables las posibles represalias si los identifican a los actores. Porque en el audio en que se auto incrimina, el Director General de la Granja, en la omisión de sus deberes cívicos fundamentales, especialmente como funcionario de la administración pública, penados por la ley. Donde decia estar en conocimiento y lo manifestó públicamente de ¨quién lo tenía, quien lo manejaba, y donde estaba el contrabando de zanahorias en la UAM¨. Tenía que denunciarlo y no lo hizo, cosa que ya denunciamos. Ese audio del 3 de marzo, en la reunión con los productores importadores e importadores, en un trecho de la conversación manifestaba, sin pudor, ¨si algún productor o importador, va contra mí o me hace algo, yo lo mato¨; y, en tono intimidatorio.

En la reunión de fines de marzo, cuando estaba consumado este atropello en curso, los importadores, fuera ya, totalmente, del concurso comercial; fue casi violenta. En uno de los cruces con un importador, exaltado por la indignación, casi se fueron a las manos, lo que motivo que la Secretaria General de la UAM rompiera a llorar, pidiendo sosiego y calma a los presentes, según testimonian algunos presentes.

EL AUDIO DE HOY, DE LOS MUCHOS QUE NOS LLEGAN.

Ahora escuchamos a este productor:

¨Ayer mismo, hablando con un amigo que se está beneficiando, trayendo papas, hasta él me decía ¨esto es una locura, como va a hacer una cosa así¨, de cortarle, de no dejar trabajar a los importadores, todo el mundo sabe eso. Pero el loco está tocando a todo el mundo con plata¨

(La plata, son promesas de AFIDIs, Autorización Fitosanitaria de Importación, y las otorga el MGAP, requisito imprescindible para poder importar frutas y hortalizas). Y continuaba:

¨Fui a una reunión de la APAC, con un amigo, y cuando le comente, fue el primero en saltar ¨que esto es una locura, que se ponía en riesgo la CAMI, que esto y lo otro¨. El miércoles pasado hubo reunión y no fui. Y AHORA ME ENTERE QUE VAN A IR A APOYAR A CHIESA AL PARLAMENTO, EL DÍA QUE LO INTERPELEN. ESTÁ COMPRANDO A TODO EL MUNDO. A todos los que fueron a la primera reunión, en contra; ahora lo van a ir a apoyar al Parlamento.

Sigue:

¨Después, otros que estaban ahí, que son productores de ajo, le fueron a ofertar a XXXX . . . todavía no han dado los AFIDIs, y fue a ofertar, para vendérselo. Y este XXXX le preguntaba, ¿vos estas seguros que te va a tocar un AFIDI? ¨VOS QUÉDATE TRANQUILO, QUE EL AFIDI ES PARA MÍ. YA ESTÁ TODO ARREGLADO¨.

Para terminar, dice:

¨Y la máxima. Me entere ayer. Parece que le dieron un AFIDI a XXXX de Salto, y lo trajo. Le fue a pedir otro; y, lo mando a hablar con Darío Pérez, a ver si . . . , que se arreglara con Darío Pérez. Así que te podes te imaginar la clase de competencia que tiene el hombre, Darío Pérez; decide a quien se le da AFIDI y a quien no; y, Darío Pérez se lo negó a la gente de Salto. Así que te podes imaginar quien decide quien tiene AFIDI de zanahorias, es Darío Pérez. Y Chiesa, ya ni les contesta el teléfono¨.

La importación de papa del 2020 en el Ministerio de Uriarte.

Al amparo de la legalidad existente, la que ahora fue secuestrada; la CAMI, viendo la contingencia productiva a mediados del 2020, certeramente, funcionando como corresponde, recomendó la libre importación, puntualmente, al Ministro de entonces, en una ventana de dos meses en el último trimestre del año; y así se hizo, para beneficio de todos. Y un hecho que no es menor, ese respeto por la legalidad, la decencia republicana, la transparencia, etc., etc., en esa campaña; se produjo bajo la conducción del exministro Carlos María Uriarte, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, por esa época; hoy es Senador Suplente de la República (PC-CIUDADANOS).

LOS HECHOS DE ESA CAMPAÑA

En el orden de 40 productores-importadores e importadores, según datos de la Dirección Nacional de Aduanas, abastecieron la plaza en esa ventana del 2020.

Según el histórico de precios de la UAM para papa importada, la primer semana de Octubre del 2020 empezó a llegar a razón de $u50 el kilo, $1.250 la bolsa. $4 menos que la del jueves en la UAM, está en el entorno de $56 a $54 el kilo al mayoreo. Y desde hace más de un mes que se empezó a importar.

La última semana de noviembre del 2020, según el histórico de la UAM para papa importada, valía al mayoreo $34 el kilo, $850 por bolsa. Bajo un tercio el precio de la papa importada en la campaña 2020, un 33% en la libre competencia, en menos de dos meses, al amparo de la legalidad existente.

Ahora llevan, hasta hace unos días, 88 viajes de papa importada, y no baja el precio sustancialmente, de un producto de primera necesidad. Y va a más; y, en este régimen. Son comparables las ventanas. Hoy vale la papa importada en la UAM $54 el kilo, $1.350 la bolsa, y $120 en la calle al público, hace más de un mes que la importan y el jueves bajo dos pesos. ¿No será que la papa con el monopolio de ANSEPA, un solo importador y tres vendedores de la misma asociación, ¨no baja porque la están haciendo . . . la traen despacito¨?.

En Concordia se sigue comprando a $u50 en cualquier esquina la bolsa con 3 kilos.

Emilio Gancedo