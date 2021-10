Actividades de Mini Atletismo en el Club de Niños La Tablada

Desde la Secretaria Nacional de Deporte y Federación Atlética de Salto, se llevó a cabo una jornada de Mini Atletismo, con la participación de alumnos de escuelitas de iniciación Club de Niños La Tablada, Aldeas Infantiles de Salto e invitados como barrio Chinchurreta a cargo del profesor Lorenzo González y la escuelita de fútbol Pequeños Gigantes celestes con el técnico Mario Rey.



Colaboran en el desarrollo de la actividad alumnos de Bachillerato de Deportes de la Escuela de Administración de Salto que trabajan con el profesor Cristian González, en una actividad multitudinaria, más de 100 niños, niñas y adolescentes que participaron de postas de atletismo recreativo, donde se buscó que además de divertirse seguir trabajando las técnicas y las reglas que rigen las actividades en estas disciplinas.

La oportunidad contó con una organización por postas, donde se formaron grupos integrados por niños de todas las instituciones participantes, de esta manera la integración inclusiva se logró en su totalidad.

Continuando con la presencia en organización de estos eventos del Método Educativo La Tablada, pregonando actividades inclusivas reales, la planificación en todos los ámbitos de actividades con fundamento cooperativo hace de la actividad diversión exclusivamente de los protagonistas.

“Con alegría y pensando ya en el próximo encuentro, en el mes de noviembre, es que celebramos el desarrollo de este tipo de actividades inclusivas, cooperativas y de aprendizajes compartidos, es por ahí el camino, y lo estamos disfrutando” – reveló Facundo Molina.

Las distintas disciplinas dentro del atletismo forman parte de la iniciación deportiva esperada para los niños, sin embargo, muchas veces, las competencias no están adecuadas para su desarrollo, de ahí nace el miniatletismo, con el objetivo de volver las competencias atractivas para los niños.



MINI ATLETISMO

Desde tiempos inmemoriales, los niños y niñas han estado interesados en competir entre ellos y en compararse con otros.

El atletismo de pista y de campo, con su variedad de eventos, proporciona un excelente foro para este tipo de interacción entre pares.

Sin embargo, si se desea que el atletismo de pista y de campo sea una actividad atractiva para los niños y niñas, los responsables del deporte deben trazar programas que incorporen los elementos necesarios que motiven a los niños y niñas a participar.

A menudo, la competencia de los niños y niñas en este deporte se asemeja a una versión en miniatura del programa de adultos. La tendencia a estandarizar las condiciones de los eventos, como ocurre en el contexto del atletismo para adultos, con frecuencia ha promovido el indebido enfoque de la habilidad o destreza en un solo evento.

Claramente esta ética interfiere con las oportunidades apropiadas para el amplio desarrollo de los niños y niñas en atletismo de pista y de campo, ya que produce resultados empíricos que no son atractivos para la mayoría de los niños y niñas involucrados. Sólo uno gana; los otros no.

Después de numerosas iniciativas de investigación, paneles de discusión y eventos pilotos, ha quedado en evidencia la urgente necesidad de desarrollar un nuevo tipo de programa para niños y niñas.

El reto, entonces, es el de formular un nuevo concepto de atletismo de pista y de campo singularmente confeccionado según las necesidades de desarrollo de los niños y niñas. Por supuesto que cualquier estrategia de actividad debe tomar en cuenta las características agradables que mejor motiven a los niños y niñas. Por ejemplo, el atletismo de pista y de campo debe presentarse como una atractiva experiencia de equipo.

Más aún, las demandas físicas de cada prueba no deben ser demasiado elevadas para permitir a cada niño participar desde los inicios de movimientos rudimentarios hasta las etapas de eficiencia motora avanzada.

Finalmente, las actividades deben ser fáciles de dominar y rápidas de realizar. Resumiendo, la nueva experiencia de movimiento que imaginamos debe proveer como mínimo, los retos de movimientos básicos y variados en un clima de espontaneidad y diversión. Esto requiere de un cambio o modificación del registro tradicional de formas de movimiento que existe actualmente en las áreas de velocidad, carrera de resistencia, saltos y lanzamientos.

El Miniatletismo es altamente apropiado para motivar a los niños y niñas de las escuelas, clubes y otras instituciones o grupos, a involucrarse en la actividad física y para que encuentren por ellos mismos las ventajas de la práctica del ejercicio regular. Uno de los principales objetivos de todas las organizaciones involucradas en el deporte debe ser el de alentar a los niños y niñas a participar para promover la salud a largo plazo. Una salud física estable se logra mediante una vida activa, la que, a su vez, se logra con una población cimentada en los principios del movimiento y ávida de participar en una variedad de deportes a lo largo de sus vidas. No existe otro deporte más apropiado para establecer una base de salud física estable que el atletismo de pista y de campo.

El Miniatletismo está singularmente diseñado para responder a este desafío, ofreciendo variadas tareas coordinativas relacionadas a la edad.

Signo de aventura, un atributo fundamental de las competencias, es el suspenso que se genera con relación al resultado final. El experimentar esta aventura, es en sí mismo, un muy especial estímulo y puede representar suficiente motivación para participar en la competencia. La impaciente expectativa del resultado del evento ciertamente contribuye a la excitación que rodea a esta competición.