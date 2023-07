ACOMODANDO EL CUERPO…

Un millón de uruguayos de los cuales casi 700 mil han sido declarados irrecuperables por el BCU; no solo es una situación grave, que debe ser incluída en los Grandes temas del País, sino que además es escandalosa desde todo punto de vista, sometiendo a estos compatriotas a la calidad de “muerte civil”, a manos de un sistema financiero que amparado en una ley del 2007, se permite aplicar intereses de usura a los créditos que le concede, que en su mayoría son de consumo, para necesidades básicas de sobrevivencia.

Todo esto se lleva a cabo ante la indiferencia cómplice de todo el sistema político, a excepción de CABILDO ABIERTO, que de la mano de nuestro Líder el Senador Guido Manini y Ríos, que ya incluía este tema en el programa político partidario y que desde hace tres años, está batallando contra la desidia de los demás partidos para recuperar a estos ciudadanos al normal funcionamiento de la vida financiera, mediante un REESTRUCTURA de sus deudas.

Éxodo, por medio de nuestra principal referente, Cecilia Eguiluz, se hizo prontamente eco de este tema y nos planteamos cerrar filas y comenzar a trabajar, recibiendo así numerosas consultas y contactos de personas en esta situación, en su gran mayoría desesperantes.

Tres años de trabajando, intentando llegar a un acuerdo, soportando sinsabores y cierta displicencia por parte de nuestros socios en la coalición. Cabildo Abierto termina presentando un segundo proyecto, pero esta vez, con el aviso de que en caso de no alcanzarse un acuerdo se recurrirá a mecanismos de DEMOCRACIA DIRECTA, como es el Plebiscito.

¡El que avisa no traiciona! En el mes de noviembre del pasado año se presentó el segundo proyecto y se avisó a los demás integrantes de la coalición las intenciones de salir a buscar el apoyo de la ciudadanía. No pueden hablar de revanchismo, no pueden culpar a Cabildo por su desidia.

Finalmente esa instancia ha llegado, los tiempos corren mientras la gente pasa mal, algunos demasiado mal, ya que esto no solo afecta el bolsillo, ya está afectando la salud mental de muchos compatriotas.

Nos debemos la responsabilidad de reconvertir este flagelo socio económico; en un nuevo sistema donde ambas partes gocen de beneficios, dónde el deudor puede pagar y el acreedor cobrar, evitando así que vuelva a ocurrir que los más poderosos expriman a los más necesitados.

En este camino pondremos nuestro mejor esfuerzo, porque las soluciones ya se demoraron demasiado, en este tiempo se ha recrudecido el problema y los demás partidos políticos prefieren hacer la plancha y dilatar la toma de decisiones.

El senador Manini, ha presentado los lineamientos del texto a Plebiscitar, con argumentos tan claros y sencillos como irrefutables, reestructurar las deudas en base al concepto de DEUDA JUSTA y establecer los amparos para que la INCONSTITUCIONAL Ley de USURA de 2007, se avenga a lo expresado en el Artículo 52 de la CARTA MAGNA, la Constitución de la República, que prohíbe el interés excesivo en los préstamos.

Ante esta situación, ya se escuchan voces que comienzan a desarrollar un discurso de crítica y de miedo, aduciendo probables crisis del mercado de crédito entre otras razones.

El Frente Amplio no desea solucionar el problema, pero es entendible, pues fue una Ley que se votó durante su gobierno la que abrió la puerta para que este verdadero ataque a la economía del trabajador, ama de casa, pequeños y medianos empresarios, entre otros, quedaran a merced de prestamistas y financieras.

¡Hay que hacerse cargo! Nada de usar electoralmente este Plebiscito. Nada de acomodar el cuerpo, mucho menos tirar la pelota para el otro lado.

La realidad es que esto afecta a las personas, no a “votantes”, los acreedores no preguntan a quién votó antes de ejecutar una deuda… Todos deberíamos firmar y hacer escuchar la voz del Pueblo. Cabildo Abierto puede haber comenzado esto, pero invitamos a TODOS los actores políticos y sociales que crean que esto es importante a unirse a la recolección de firmas.

¡No lo vamos a dejar pasar! ¡Nosotros FIRMAMOS por un país libre de usura legal!

Dr. Vet. Gustavo Blanco

Éxodo del S. XXI

Cabildo Abierto