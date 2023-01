ACJ participa de importante proyecto sobre Salud Mental y el Director lo califica como “un orgullo” para la institución

Carlos Calixto

Como lo informara EL PUEBLO la semana pasada, hubo en la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) una importante ceremonia de entrega de certificados, como reconocimiento a quienes participaron del programa denominado “Pilotaje en Salud Mental”. El Director de la ACJ de Salto, Carlos Calixto, conversó sobre el tema con este diario:

-¿De qué se trata esto del “pilotaje”?

Es una propuesta de trabajo organizada por la Alianza Latinoamericana y Caribeña de Asociaciones Cristianas de Jóvenes, obviamente abarca tanto América del Sur como Centroamérica. El objetivo es poner en el centro de la discusión y debate, pero además realizar acciones, sobre el tema de la Salud Mental…

-Tema que lo ven como muy actual, ¿verdad?

Obviamente el tema no es de ahora, pero la pandemia ha contribuido a agravar hasta límites insospechados seguramente. Recién estamos saliendo de esto y las posibilidades de analizar no han sido demasiadas, pero está claro que la Salud Mental es uno de los temas principales de las poblaciones en general. En orden a eso, la Alianza está con intenciones desde hace un par de años de gestionar un proyecto para toda la zona latinoamericana y caribeña, y si bien existe mucha posibilidad que tanto los movimientos (de ACJ) canadienses como el británico apoyen el proyecto de una envergadura importante, lo que se consiguió ahora fue una financiación especial para hacer esta especie de test – prueba que llaman pilotaje, un término al que aquí no estamos muy habituados…

¿Qué se hizo concretamente?

Esto planteó la necesidad de hacer, e hizo posible, un trabajo conjunto con un grupo de jóvenes y también con un grupo de adultos, con los que se hacía toda una requisitoria previa con entrevistas y demás, a los efectos de ver en qué medida cada uno de ellos podía dar testimonios sobre la Salud Mental. Esto se planteó para cinco ACJ de la región y en el caso de la nuestra fue la elegida en Uruguay para el pilotaje, que de hecho fue el que se hizo. Hay países como Colombia y Honduras que están participando, y cuando se terminen las cinco experiencias, la Alianza va a conjuntarnos para elaborar ahí sí un proyecto para intentar conseguir la financiación para una propuesta mucho más amplia, de mayor alcance y desarrollo.

-¿Por qué la ACJ de Salto fue seleccionada? En el caso de Salto esto no fue obra de ninguna casualidad ni situación circunstancial, de hecho acá se empezó hace dos años

un grupo de trabajo para estudiar todo esto y de este grupo participó nuestro técnico psicólogo Mario Souto, también una joven voluntaria estudiante de Trabajo Social, que es Florencia Estegiano, también el sociólogo José Luis Borrelli. Este grupo se reunió todos los martes a la noche durante dos años por zoom. Elaboraron todo el material de trabajo y de alguna manera el hecho que la ACJ de Salto haya sido seleccionada es un reconocimiento a lo que se hizo desde acá en presencia, acción y aportes del grupo humano que mencioné.

-¿Cómo fue el trabajo de ese grupo?

Consistió en tres semanas de trabajo, de lunes a viernes, con reuniones de dos horas cada una. Las reuniones fueron orientadas por cuatro jóvenes llamados “Pares”, que fueron preparados previamente por Mario Souto, por la Licenciada María Soria, que les dieron capacitación teniendo un elemento fundamental que es un manual importante, con documentación, bibliografía, son 250 páginas, y que contiene mucha información sobre Salud Mental.

-¿Estamos hablando de cuántos participantes aproximadamente?

La base que se pedía para el pilotaje eran 20 jóvenes y 20 adultos. Acá hubo una amplia superación en cualquiera de los dos grupos. En adultos hubo unos 35 y en jóvenes unos 30. Algunos participaron en forma virtual, y a todos ellos fue que días pasados se les hizo entrega del reconocimiento de la Alianza Latinoamericana y Caribeña de Asociaciones Cristianas de Jóvenes.

-Imaginamos que la sensación es de satisfacción por el trabajo realizado y que se piensa continuar…

Estamos muy orgullosos de haber sido no solo sede física sino protagonistas activos de este tema, dando lugar con nuestros técnicos a mucha gente que además conoció nuestras instalaciones, nuestro trabajo, se vinculó con nuestros servicios, como la Colonia de Verano por ejemplo. En la colonia de verano estamos trabajando con el lema: “Salud Mental: más que una frase, una acción”. Hicimos remeras con eso, como identificación, son más de 120 niños que están participando en la colonia en los diferentes niveles de edades. Y se va a seguir profundizando claro, incluso la semana que viene con reuniones presenciales con los padres. Así que estamos muy orgullosos de habernos involucrado en este tema.