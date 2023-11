ACISA. Invita a toda persona con discapacidad visual a rehabilitarse y participar de varios talleres de capacitación

La nueva directiva de ACISA que empezó a regir a partir del primero de octubre, bajo la presidencia de Esther Reynoso , comenzó una campaña para que las personas con problemas de visión se acerquen e integren a la asociación.

La presidente explicó que esa es una de las prioridades de la gestión porque a través de la rehabilitación varias personas ciegas o de baja visión han obtenido excelentes resultados y actualmente se manejan con total libertad tanto en el hogar como en lugares públicos.

«Estamos abocados sobre todas las cosas ,y queremos el apoyo de los medios , para lograr llegar a todas aquellas personas que tienen una discapacidad visual y que están de pronto en su casa sin tener actividades , sin saber hacer nada , entonces queremos decirle que acá podemos apoyarlos , que tenemos maneras de rehabilitación , que acá tenemos compañeros que están muy bien rehabilitados y han logrado la independencia mediante un bastón , porque el bastón aunque parezca mentira es nuestro apoyo nuestra ayuda ,y es el que nos acompaña a todos lados y nos permite tener la independencia.»

Para poder utilizar el bastón como herramienta de independencia hay una instructora que dicta las clases semanalmente.

«Además se dictan cursos para el uso del celular, cursos de informática y estas dos cosas se hacen mediante un sistema hablado. Se enseña braille, cocina y si Dios quiere para el año próximo tenemos proyectos de integrar nuevos talleres», agregó Reynoso.

“Invitamos a todas aquellas personas que necesiten rehabilitarse y les decimos que no teman de venir, que se acerquen que acá estamos para apoyarlos y que todas esas cosas se pueden hacer, se puede aprender, y tenemos muy buenos ejemplos de chicos que h se han rehabilitado e inclusive acá tenemos uno que estudia periodismo y locución y otro joven que cuando llegó acá no sabía nada y hoy anda por toda la ciudad solo mediante el apoyo de su bastón»

Esther enfatizó que «es lo primordial para nosotros conseguir aquellas personas que no se atreven a venir, que no llegan por x causa porque muchas veces los familiares tienen miedo, bueno que pierdan los miedos, que dejen los miedos y que los apoyen, porque ellos son capaces o todos somos capaces de manejarnos en la vida mediante esa rehabilitación»

UNA BATERIA PARAEL MUSICO DEL GRUPO

Con mucha alegría los integrantes de ACISA hicieron entrega de una batería a Matías Lugo, joven que llegó a la asociación hace 5 años y está estudiando música con Daniel Fagúndez .

«Lo otro que queremos es informarles es que vamos a hacer la entrega de ese pedido que hicimos y que se consiguió a través del grupo de apoyo, que es de una batería para un compañero que está estudiando y estaba ansioso por tenerla, así fue que se logró apoyo para conseguir esa batería y es la que tenemos acá y entregamos a Matías.»

Matías se mostró muy agradecido a ACISA, nos contó que está estudiando música y ahora va a poder practicar con más asiduidad al contar con la batería en su casa.

Entrando en otros detalles, Esther dijo que actualmente son unas 45 personas integradas a las actividades de ACISA, que se pueden acercar desde los 12 años y que aún no se ha terminado el relevamiento que se comenzó para tener una idea más concreta de la cantidad de personas que podrían acceder a los servicios que se brindan.

«Todos tenemos un problema de un tipo y de otro, porque la variedad de personas con discapacidad visual es mucha. Están los ciegos que no ven absolutamente nada y estamos los personas con baja visión que hay desde todas las gamas porque la verdad es que todos vemos distinto, unos ven a los costados por el campo visual, otros ven por el centro y todos los de baja visión las personas de baja visión tienen distintas formas de ver”

Por su parte César nos dio su testimonio contándonos que en su caso no conocía nada ni hacía nada, hasta que comenzó a concurrir a ACISA.

«Cerca de un año más o menos fue lo que yo tardé en manejarme solo con el bastón me costó un poco pero en más o menos un año ya ando en todos lugares. Hace unos 5 años estoy viniendo acá en esta asociación y he aprendido muchas cosas, yo aprendí a manejar el celular, las computadoras y cocina. Me gusta mucho cocinar”

La dirección de la asociación es 8 de octubre 2083 y atiende de lunes a viernes de 15 a 17 horas. El teléfono es el 473 20 671 o pueden comunicarse al celular de la presidenta en cualquier horario 098 56 62 77.