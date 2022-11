Ácido el «Tola» Antúnez. «Suárez no puede ser titular»

Sin pelos en la lengua, Julio César Antúnez, el DT que pasó por varios equipos, se refirió a la actuación de Luis Suárez: “no puede ser titular. Puede ser un revulsivo y recambio importante para el complemento, pero no para ir de arranque. Jugó en el fútbol uruguayo, una liga que en la escala no sé si está empatada con Bolivia. Fue un resultado nefasto, no sirve”, dijo del empate y cerró: “se armó mal el primer equipo. Soy hincha y me gusta el Tornado, pero el original, el que putea al lado de la cancha, que resuelve él, con convicción y no influido por los grupos que se arman como pasa a veces en los equipos. Que muera con la suya”.