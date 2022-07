«Aceptamos la crítica, perono es caótico lo que vemos»

-Dos derrotas consecutivas, la caída al octavo puesto. Cuando Paysandú vino y ganó en el Vispo Mari. El no acompañamiento de la gente. Es un todo…

«Vayamos por parte. Estamos octavos, pero a un punto del quinto. Hay que meterse entre los primeros cinco. Es la que cabe y esa es la apuesta. Siiiiiiii….aceptamos la crítica. En algunos casos, es válida, porque hasta podemos hacernos eco de ella. Hay aspectos de la crítica que no compartimos. Pero está bien. Yo escucho. No dejo de escuchar lo que se diga de Salto Fútbol Club. Si es posible corregir, corregimos».

-No es solo un tema de postergación en la tabla. También se mide el contenido de la propuesta, del plantel. Con límites capaces de ser planteados…

«Pero lo digo con franqueza: no es caótico lo que vemos. De aquí en más solo queda encontrar la recuperación que tiene que ser en lo inmediato. Tenemos tres partidos consecutivos como locales: Huracán, Salus y Mar de Fondo. Después con Bella Vista de visitante. A esos 9 puntos en casa hay que ganarlos. No se puede perder de local. Partamos de esa base porque es esencial»

-El riesgo de no terminar la primera rueda entre los primeros cinco.

«Ahí se terminaría el año para nosotros. Sería lo peor que nos puede pasar. Si avanzamos a la segunda fase, después serán 9 partidos y 27 puntos. La Luz y Miramar Misiones el año pasado, produjeron el descuento de puntos en relación a Bella Vista. Quiero decir que todo es posible. No niego que la primera verdad es acomodarnos nosotros a la obligación que se nos plantea. Y la obligación es ganar»

*************

Solo basta mirar la tabla, para comprobar que de 15 puntos disputados, Salto rescató 6. Que está a mitad de camino en relación al Bella Vista de los 12 puntos y la punta.

Pero en EL PUEBLO, el presidente LISANDRO ROSSI, apela al futuro inmediato. Admite la complicación, pero le saca drama a este último tiempo que fue fluyendo. Es la sensación de ser un presidente que no baja la guardia y se convierte en expositor de su propia fe….

*************

«Reconozco que somos culpables de algunos errores. Los asumimos. Perdimos una serie de jugadores que pudimos tenerlos. Pero además nos hubiese gustado tener a Jonathan Jorge, Valentín Fornaroli, Octavio Pintos, el mismo Confalonieri o el lateral de Ferro, Diego González. Pero no todo es tan accesible para definir a favor lo que uno quiere. Y siempre queda la duda si la composición del plantel ha sido o es la mejor. Que a ese nivel pudimos haber tenido errores, también. Pero no cerramos el plantel ni nos bajamos de la ilusión que aún tenemos. Estamos a un punto del quinto. Queda claro que estamos con vida, ¿o no es así? Miren la tabla. Ahí está la tabla».

***********

Lisandro. El presidente. Algunas banderas indoblegables de este Salto Fútbol Club. Mientras los nubarrones son parte de la amenaza. ¿Y cómo derrotar a la amenaza si no es ganando?

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-