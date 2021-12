ACCESORIOS EN VISILLO. “MI META ES LOGRAR CONTINUAR CON ESTA ACTIVIDAD”

Nos sorprendió gratamente conocer a Álvaro, y verlo llevar adelante su actividad en el material de visillo. Una tarea poco común, que si tenemos que definirla, podemos decir que son accesorios extremadamente delicados y con sumo cuidado en su terminación.

Avisitar a Álvaro, fui-mos invitados a co-nocer de qué forma trabaja, en cuánto tiempo puede realizarse una pul-sera o un anillo y como se realiza la mencionada ter-minación del accesorio.

Que por el hecho de ser muy estricto con lo que hace, pu-dimos observar su dedica-ción y entrega.

Abarca un amplio mercado con su trabajo, con envíos a Montevideo, Cerro Largo (Melo), Artigas, Paysandú, entre otros departamentos. Dialogando tranquilamente, esto nos respondía, cuando le consultamos en primera instancia:

¿Cuándo comienza usted con la actividad?

Hace aproximadamente unos cuatro años.

Estaba en Brasil y allí co-nocí todo el trabajo que se realiza con el visillo.

Pero pasó un buen tiempo, como para lograr conseguir el material aquí.

Es solamente en Montevi-deo que puedo solicitarlo y conseguir una entrega in-mediata.

¿Por qué se dedicó a este rubro?

Estaba en ese entonces tra-bajando en una chacra, la empresa me envió al seguro

de paro y como estaba sin actividad, me gustó la idea de intentarlo.

Al principio no me pareció fácil y tampoco sabía cómo podía hacer para comer-cializarlo. Incluso cuando comencé, hacía pulseras y no tenía mucha salida al comercio, pero con el tiem-po, se comenzó a conocer más sobre las virtudes del material y la gente fue ani-mándose a adquirirlas. Es una material muy noble, que no cambia de color y para aquellas personas que sufren de alergia, nun-ca tuvieron problema algu-no.

Pueden incluso hacer la limpieza de la casa, que ningún producto que to- que el accesorio, va a ha-cer cambiar su aspecto. Y e so hace preferirlas, por su costo además.

¿Todo el trabajo es en for-ma manual?

Sí. Tanto el corte, como el tallado, que siempre es dis-tinto uno de otro, es en for-ma manual.

¿A quién está destinado el trabajo que usted realiza?El mercado es bien amplio. Porque lo pueden elegir las adolescentes, así como una persona mayor o un hombre incluso, usando los anillos.

Cuánto tiempo le insume la fabricación de cada acce-sorio?

No es mucho.

Va depender del tallado que lleve cada pieza.

¿Qué fue lo primero en rea-lizar?

Lo primero fueron pulseras. Hacía una cantidad impor-tante y conseguí una buena salida comercial.

Me animé, porque me di cuenta de que los anillos podían tener una buena sa-lida comercial también, los comencé a fabricar y con mucho éxito.

Pero al tiempo comenzó la pandemia y fue un retroce-so, porque la gente no se animaba o no había directa-mente dinero para algo así

Y desde allí, mermó la venta. ¿Son todas de diferente di-seño?

Sí. Actualmente cuento con una variedad importante y muchas veces es según la solicitud de la persona que la vaya a lucir.

¿De qué forma se fabrica?

Las herramientas que se utilizan son limas y cierras, además de la lija.

Pero cuando son pulseras granizadas, es un trabajo diferente. Se toma muy en cuenta la terminación de todos los trabajos, para que quede un accesorio suave al tacto y por supuesto que tiene que ser cómodo.

¿Fabrica solamente por pedidos?

No, fabrico una cantidad im-portante para distintos de-

partamentos, con los cuales hace mucho tiempo trabajo. Es una venta al por mayor para Montevideo, Cerro Lar-go Melo, Artigas, Paysandú, entre otros departamentos.

¿En fechas especiales se destacan?

Sí. Para el día de la madre o fechas tradicionales como lo son ahora las fiestas de Na-vidad y Año Nuevo, siempre hay buena venta.

¿Podría vivir de esta fabri-cación?

En cierta forma, vivo de ma-nera relativa de ello.

Pero de todas formas, tengo una hermana dedicada a la fabricación de tortas y em-panadas y yo le hacía el re-parto. Hoy dejó de hacerlo, pero tengo que contar con otra actividad para poder solventar mis gastos, solo de esto no puedo vivir.Está todo muy difícil.

Y deseo que surja otra acti-vidad, para poder llevarlo adelante. Alguna changa, que desde ya quedo a las ór-denes, para aquella persona a la que le pueda ser útil, pueda contactarme.

e adapto a diferentes ta-reas con tal de solventar mis gastos. Cualquier actividad puedo realizar.

¿Le gusta lo que hace hoy?Sí, para llevar adelante la fa-bricación de pulseras y ani-llos, tiene que gustar, porque lleva tiempo y dedicación, con muchos detalles, que hay que tenerlo en cuenta. Porque soy muy detallista y me gusta que todo quede muy prolijo, con una buena presentación.

¿Cuáles son sus planes?Es lograr continuar con esta actividad, aunque si surge otro trabajo durante el día, aunque sea a altas horas de la noche cuan-do termine mi tarea, igual continuaría con ello.

Me gusta lo que hago y siem-pre alguna venta sale con las pulseras y anillos.

¿Dónde podemos encon-trar sus trabajos?

En Facebook, como pulseras en visillo o de lo contrario por medio de mi celular: 092 896 605.