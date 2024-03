ACAS, nos invita a reflexionar sobre el “Día Mundial del Agua”

Duro cuestionamiento de ambientalistas salteños

La Asociación Civil Ambientalista de Salto (ACAS) nos invita a reflexionar sobre El Día del Agua, de este viernes 22 de marzo.

Este año, fue designado por la ONU con el Lema : “AGUA PARA LA PAZ”, una significativa frase, y cuánto para reflexionar y expresar!.

ACAS, ha venido dando duras batallas sobre diferentes temas ambientales, ante lo que parece ser, un mundo de indiferencia, el de la clase política, y de cierta desidia, el de los ciudadanos comunes.

Han buscado informar, comunicar, educar, sobre temas tan trascedentes para la vida humana, como el medio ambiente, y hoy, por el Día del Agua, nos dejan una reflexión profunda, cuestionadora, de la realidad que vivimos, que aquí compartimos:

Dice ACAS….

“Hoy somos alrededor de 8.000 millones de habitantes en el planeta, y un 25% de ellos no tienen acceso al agua potable en sus hogares (unos 2.000 millones de personas), siendo África el Continente con la mayor problemática y tristemente el más saqueado y abandonado.

Pero no sería importante hablar de cifras, sin hacer un análisis sincero de las causas que subyacen a esta triste situación.

Las raíces de la Crisis del Agua tiene sus fundamentos en tres aspectos muy importantes: la del suministro de un elemento esencial para la vida, la de la disponibilidad de un bien escaso, y de la gobernanza de un recurso estratégico para el mundo”.

“El agua aparece como un lujo para las sociedades más avanzadas”

Pero centrémonos en nuestro país donde la realidad nos está golpeando a la puerta.

_ ¿Por qué? Porque nuestro país hasta no hace mucho era un país próspero en agua, era el famoso “oro azul”, y lo sigue siendo. Pero hoy nuestro país viene sufriendo una crisis del agua, que la gente común no la palpa, no la percibe como tal. Porque por donde ande, encuentra agua: superficiales, subterráneas (de pozos), otras las termales de uso Recreativo y Turístico, etc. Abundan los ríos, arroyos, cañadas, lagos, lagunas, el océano…

Pero en nuestro país tenemos una problemática que el ciudadano común no la llamó, nos vino por añadidura por las políticas de gobierno de los partidos tradicionales, que trajeron a nuestras tierras riquísimas para producir alimentos, la FORESTACIÓN CON EUCALIPTUS”; bajo la promesa de generar puestos de trabajo. Se les concedió poco a poco cada vez más tierras productivas a los extranjeros, todos los beneficios tributarios habidos y por haber, se les permite estar en Zona Franca, donde no pagan por ello. Montes del Plata cuya Empresa socia es “Arauco”, es socia chilena, con la sueco finlandesa (Stora Enso).También las dos conocidas UPM de capitales Finlandeses, instaladas las dos sobre nuestro Río Negro. Existen hoy unas 1700 empresas vinculadas al complejo forestal según datos de la DGI. Pero no perdamos de vista cuánta agua consume UPM 2, para ser más concretos, el equivalente a 44 millones de personas.

Uruguay le asegura un flujo diario de 65 metros cúbicos de agua por segundo.

Produce 2.1 millones de toneladas de celulosa que exporta al mundo. Uruguay no exporta esta celulosa, Uruguay exporta la madera de los árboles que están en nuestro rico suelo.

Todos hoy día saben lo que significa tener estas fábricas para nuestro país, un dolor de cabeza gigante para quiénes anhelamos un Uruguay productor de alimentos y no de celulosa. Un Uruguay próspero, donde todos podamos vivir dignamente, y no este disparate, en el que son cómplices todos los partidos políticos, incluso el actual, porque pudo renegociar y no lo hizo.

Porque a los gobernantes nuestros no les interesamos como tal, mienten cuando nos dicen eso, sino no estarían hoy vendiendo nuestra Patria pequeña pero rica en agua, al bajo precio de la necesidad como lo decía nuestro prócer. Regalan hoy el agua del Acuífero Guaraní a la Empresa Alemana que producirá Hidrogeno Verde. Tecnología que en el mundo está en desuso, la traen a nuestro País políticos cómplices y corruptos, que sólo Dios sabe cuánto llevan a sus arcas con esta “entrega escandalosa”.

Nos siguen llegando gringos, nos siguen vendiendo la Patria que nos legó Artigas, nos siguen mintiendo.

Pero con el agua no se juega. Es un bien demasiado importante, fuente de vida, salud, progreso y bienestar.

Hoy en 2024, nos COLONIZAN NUEVAMENTE LOS EUROPEOS CON EL CONSENTIMIENTO DE LA CLASE POLÍTICA.

Y el pueblo uruguayo debe más que nunca enfáticamente decir basta, debemos manifestarnos pacíficamente contra este avasallamiento de las empresas multinacionales, participar de las marchas, firmar contra los contratos secretos, evitar que se le regale a los extranjeros nuestra principal reserva de agua dulce, la segunda del mundo.

Pensemos:- qué futuro será el de nuestros nietos y demás generaciones venideras?, estamos dispuestos a decir todo que sí? o debemos decir no, y dejar bien en claro de quien es la soberanía. La soberanía es del pueblo. Debemos de unirnos, no importan los colores, sino las causas y consecuencias. No podremos ser ni sustentables ni sostenibles con políticas como las actuales y sobre todo, con políticos que gobiernan al margen de la ley

.El pueblo no se vende, el agua tampoco, SÍ, SE DEFIENDE. Si no seremos muchos los arrepentidos cuando seamos como un pueblo más de África. Debemos tomar acciones ya. La causa es urgente, no admite demoras, lo decía Artigas. Aprendimos algo…”.

Por ACAS : Secretaria, Maestra Adriana Carabajal.