Abrumador 14 a 1 en la Liga: Salteño de la «A» se iniciará el 5 de setiembre

En ediciones pasadas de EL PUEBLO, apunte que se reflejó en la sesión de anoche en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, cuando delegados y neutrales procedieron a votar la fecha del 5 de setiembre para el inicio del Campeonato Salteño en la Divisional «A».

Esa fecha era la que definitivamente recogía el sentir mayoritario y del dicho se pasó al hecho, cuando un total de 11 delegados más tres neutrales avalaron el 5 de setiembre.

Solamente Saladero votó para despuntar el 21 de agosto. El delegado y presidente de Salto Uruguay, Daniel Schiavi, soltó la sutileza de la reflexión a su colega saladeril: «perdiste sobre la hora».

No faltaron argumentos para que se votara el 5 de setiembre, y el Ing. Francisco Cano (Nacional), dio en la tecla, «porque nada mejor que zafar los meses de invierno y arrancar con temperatura a favor. Tantas veces hablamos de jugar en primavera y verano, que esta es la ocasión».

La delegación de Deportivo Artigas (Héctor Carballo), fue la primera en sostener la fecha del 5 de setiembre, hasta que se fue convirtiendo en tendencia de quienes apostaron en esa dirección. Se dijo sin más trámite que jugando por lo menos dos fechas entre semana, el calendario jugará a favor y no surgirán complicaciones para la conclusión del torneo en tiempo y forma.

Saladero se plantó como única oposición. Pero los demás incluso, plantearon la necesidad de una adecuación razonable para planteles que no adiestran grupalmente, mucho más allá del año y medio.

¿DESDE CUANDO EL

¿CONSEJO ÚNICO?

Para tener en cuenta. Esta semana sesionará el Consejo Único Juvenil y surgirán señales respecto al inicio de sus torneos, tanto en Sub 15 como en Sub 17. Hay que tener en cuenta que restan partidos pendientes de la última temporada inconclusa. El objetivo -en principio- es que el CUJ genere su comienzo, antes que el fútbol de la Divisional «A».

Hoy en tanto, la divisional «B» podría también resolver el inicio de su torneo oficial, mientras que no descarta la misma puesta a punto, la divisional «C».

Ayer en el Consejo Superior no faltó el minuto de silencio, por los recientes fallecimientos de Ángel Estévez (El Tanque-Gladiador y Ceibal) y Jonatan Robert Moraes, árbitro de la Liga Salteña de Fútbol.