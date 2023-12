Abril Casterá Barla: la estudiante salteña premiada en concurso de Foto Física a nivel nacional

“Esto es un evento impresionante”, nos decía ayer jueves alrededor del mediodía, con muchísima emoción, la propia estudiante y familiares suyos que la acompañaron en la ceremonia de entrega de premios realizada en el Auditorio “Mario Benedetti”, de la Torre de Telecomunicaciones de Antel, en Montevideo. Nos referimos a la joven salteña Abril Casterá Barla (17 años), quien acaba de obtener el Primer Premio a nivel nacional en un certamen de Foto Física, organizado por la Sociedad Uruguaya de Física.

Aunque para algunos las ciencias y las artes transitan por carriles paralelos, Abril es un ejemplo que muchas veces estas disciplinas se dan la mano; en su caso la Física y la Fotografía son sus grandes pasiones. Y pese a su fuerte atracción por las ciencias físicas, una vez culminado el Ciclo Básico, ha optado por cursar el Bachillerato de Arte, lo que incluso la llevó a cambiarse de liceo.

Abril es amante de la fotografía y dedica a esa rama del arte buen tiempo de su vida, aunque cuenta que “mi formación es autodidacta”. Tiene el permanente respaldo de su familia, por ejemplo de su mamá la arquitecta Ana Irene Barla y hace un tiempo recibió como obsequio de su abuelo (Hugo Barla, fotógrafo aficionado, contador, músico, actual presidente de Ajupensal) una cámara fotográfica ahora sumamente valorada por su nieta.

Lo cierto es que Abril ha sido distinguida a nivel de todo el país y es así que ayer viajó a Montevideo donde se realizó este reconocimiento.

Así contaba parte de esta experiencia a EL PUEBLO:

“Acabo de terminar segundo año de bachillerato artístico (en el Liceo N°1, IPOLL). A principios de agosto nuestra profesora de Física, María Noel Maldonado nos habló sobre el concurso «foto.física» organizado por la Sociedad Uruguaya de Física que también es auspiciado por PEDECIBA (Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas) y cuenta con el apoyo de la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ingeniería, UDELAR y universidad ORT Uruguay. El concurso consistía en tomar una foto a un fenómeno físico así sea preparado o de manera espontánea.

Yo inmediatamente accedí porque además de que Física es una de mis materias favoritas me encanta la fotografía y el año pasado mi abuelo me regaló su cámara, y he estado aprendiendo desde entonces, además cuando termine el liceo tengo la meta de ir a estudiar Tecnicatura en Medios Audiovisuales, en Montevideo.

Para el concurso nuestra profesora nos recomendó tomarle una foto a algún tema que hayamos trabajado durante las clases y yo elegí refracción de la luz. Inicialmente se me había ocurrido hacer gotitas de agua pero decidí hacerlo de una manera más creativa, entonces puse mi computadora con un fondo de colores y luego con un vidrio de un marco que mi mamá me prestó sostenido por dos latas le hice gotitas de agua con una jeringa. Las gotitas de agua actúan como lentes naturales, y la refracción de la luz a medida que atraviesa estas gotas da lugar a esa serie de efectos visuales.

Me enteré el 2 de diciembre sobre los resultados mediante un mensaje de mi profesora, mandándome el link de los resultados y felicitándome. Luego supe que el evento de premiación sería presencial, por parte de ANEP, porque en un momento no sabíamos si sería presencial o por video llamada…”.

Luego cuenta que es el primer año que asiste al Liceo 1, ya que es el único liceo del departamento que cuenta con bachillerato en la opción Artística, algo que Abril tenía muy claro que quería cursar. “El año pasado estuve en el Sagrada Familia, ahora en el IPOLL y el año que viene haré sexto año también en este liceo y en esta orientación”, comenta.

En cuanto a sus tareas en la fotografía, dice que “trato de salir todos los fines de semana a tomar fotos. En este momento estoy bastante dedicada a los retratos, aunque también estoy haciendo varias fotografías de paisajes…” .

Y respecto a las fotos de fenómenos físicos, o naturales en general, expresa: “además de la refracción le he tomado fotos a fenómenos de reflexión de la luz, que empieza con paisajes como reflejados en el agua y también le he sacado fotos a tormentas eléctricas por ejemplo”.

Antes nunca había participado en un concurso así. En realidad con fotografía empecé el año pasado y este año tuve la oportunidad de participar en este certamen. Como dije antes, Física es mi materia favorita y me encanta la Fotografía, me encanta estar continuamente probando cosas nuevas y entonces significó también animarme a eso”.

Ya a partir del próximo año, y sobre todo una vez que egrese de la Educación Secundaria, como ella mismo lo ha expresado, sus estudios en creaciones audiovisuales serán más rigurosos y formales. Y sus ganas de seguir participando en concursos de este tipo seguramente seguirán estando, sostiene.

Las condiciones están. el deseo de superación también. El éxito de esta joven salteña parece asegurado. Bienvenido sea.