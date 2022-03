Abran el portón del Ambrosoni: el fútbol va llegando y propone

Un total de cuatro equipos. Todos de la divisional B, para que este domingo arranque el campeonato que surge desde la organización de River Plate Fútbol Club, en el marco de sus 108 años de vida. El viejo River llegó a esa suma en su historia el pasado 1º de marzo.

No hay mucho tiempo en el tiempo. Por eso, pocos partidos, pero válidos «para hacer boca» de cara al Campeonato Salteño de la Divisional B que comenzará el domingo 3 de julio.



Silva Godoy, Roxana Díaz, José Bordagaray, Ricardo Rodrïguez, Lucas Díaz, Martín Fraga (notable zaguero central de no tantos años atrás y con pasado campeón en selecciones juveniles de Salto), Carmen Ambrosoni y Loiva Díaz, para componer la mesa del lanzamiento ayer a la noche en la sede albirroja.

El certámen es denominado JOSÉ LUIS BORDAGARAY, en honor de quien fuese en vida, humano y pertinaz colaborador con la causa de River Plate. Desde Ricardo Rodríguez, la vía directa para establecer los detalles. Hay que tenerlos en cuenta.

DOMINGO 20 DE MARZO

Campo de juego: Parque Carlos Ambrosoni.

Hora 15.30′- Tigre vs Chaná.

Hora 17.30′- River Plate vs Progreso.

Los ganadores de ambos partidos serán finalistas en la noche del sábado 26 y los perdedores en calidad de preliminaristas. Ambos en horario nocturno: 20 y 21.45′.

El valor de la entrada será de 100 pesos, autos 50 pesos y motos 20. Aquel jugador que sea expulsado, no podrá disputar el juego siguiente. De acuerdo al apunte de Ricardo Rodríguez Muguerza, las ternas serán de primera línea, si del medio local se trata.

No queda menos que aguardar el domingo. La tarde en que se abrirá el portón del Ambrosoni. Es verdad que el fútbol va llegando y propone: Tigre, Chaná, River Plate y Progreso. Aperitivo del bueno.