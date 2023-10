Abogados se reúnen hoy con Fiscal de Corte para plantear situaciones en la atención en fiscalía de Salto

La Asociación de Abogados de Salto mantendrá hoy una reunión con el Fiscal de Corte Juan Gómez, a raíz de la situación que se vive en Salto por el paro de los fiscales y por situaciones en la atención específicamente en nuestra ciudad.

Mediante un comunicado la organización que reúne a los abogados había dado cuenta de esta realidad y lograron ser escuchados en sus preocupaciones al mediodía de hoy.

Por otra parte preocupa el funcionamiento de los Juzgados de Familia por el pase de personal a los nuevos Juzgados recientemente inaugurados.

El Presidente de la Asociación Dr. Gabriel Cartagena explicó a EL PUEBLO que » el día que hicimos el comunicado el pasado jueves , referente a la situación gremial que nos afecta , que refiere a que no se iban a atender a los abogados por parte de los fiscales, se hizo un comunicado público de la Asociación de Abogados y a su vez le enviamos la nota y el comunicado al Fiscal de Corte y a la corte , también a la gremial de Fiscales solicitando a su vez una entrevista a los efectos de dar un poco un informe de lo que está pasando a nivel de la fiscalía de Salto «

Más allá de lo puntual del paro de los Fiscales, en Salto se dan otras situaciones que los abogados entienden necesario atender.

«Hemos recibido en el correr de estos días por correo electrónico y por mensaje privado de los distintos socios de la asociación, distintas dificultades que están sucediendo, que por obvias razones voy a mantener en reserva hasta después de la reunión. Los colegas consideran que se dan situaciones en Fiscalía que no son oportunas en la atención y la forma digamos , inclusive con algunos casos que no hay asignación de fiscales de Salto y bueno todas esas cuestiones van a ser planteadas por la directiva por lo cual hoy a las 12 del mediodía vamos a tener un contacto vía zoom con el Fiscal de Corte Juan Gómez a los efectos de establecer esas prioridades , dar a conocer nuestras inquietudes y la preocupación que por supuesto tenemos este los abogados en Salto de la no atención y que solo estén atendiendo la flagrancia»

La fragancia es cuando sucede un delito puntual en el momento, explicó Cartagena, » pero no se atienden las otras denuncias como pueden ser de estafas, como pueden ser cuestiones que tienen otras investigaciones que hay que hacer lo cual en definitiva están parados todos los trámites a nivel penal”

MOTIVO PARO FISCALES

También explicó Cartgena que los Fiscales hicieron un comunicado a nivel de la gremial de del Uruguay manifestando temas de presupuesto, «el acoso y el hostigamiento desde el sistema político, utilizo los mismos términos a los efectos de no salir de contexto, y están pidiendo la equiparación salarial”

Agregó que desde la Asociación de Abogados también se firmó un comunicado a nivel nacional del Colegio Abogado Uruguay y con varios colegios y asociaciones de todo el país apoyando las medidas gremiales que ellos están llevando adelante porque son justas, «pero el día viernes se agudizó la medida, no nos siguen atendiendo a los abogados en ninguno de los trámites”

“Todos los trabajadores en el Uruguay tienen derecho a su reclamos desde el punto de vista salarial, del punto de vista de su reivindicaciones lo que será cuestión de resorte del propio Fiscal de Corte evaluar si este tipo de medidas entra o encuadran dentro de las posibilidades que los fiscales tienen para hacer. Será alguno de los temas que también vamos a tratar este lunes, evidentemente nosotros podemos llegar a tener inclusive alguna opinión pero prefiero reservarla”

NUEVOS JUZGADOS

Tras la inauguración de los Juzgados de Violencia de género, doméstica y sexual, hay preocupación por parte de los abogados sobre el funcionamiento de éstos y de los Juzgados de familia que quedarán con el 50% de personal.

«Es un privilegio y una oportunidad muy interesante que podamos tener juzgados de género y que estén funcionando o que comiencen a funcionar a partir del 23 de octubre, pero desde la asociación hemos también llamado la atención y lo hemos hecho por escrito a la Suprema Corte en la situación que quedan los juzgados de familia. Porque se crean dos jugados especializados en género y delitos sexuales pero se suprimió un juzgado de familia, de tres pasamos dos, y bueno y hay algunas cuestiones internas de funcionamiento como es el tema de la derivación de funcionarios de un juzgado a otro que también es importante rescatar. De 18 funcionarios el 50% se deriva y evidentemente va a generar una carga de trabajo muy importante.”