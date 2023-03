Abogados de Salto cobrarán desde ahora 1580 pesos la consulta jurídica

Por decisión en Asamblea

Quedó recientemente conformada la nueva Comisión Directiva de la Asociación de Abogados de Salto, asumiendo la presidencia el Dr.Gabriel Cartagena, acompañado en la Vice Presidencia por el Dr. José Luis Camejo, en la Secretaría Dr.Enzo Paique , la Pro Secretaria Dra. Estefani Caracciolo, la Tesorería a cargo de la Dra. Paulina Gérmino , pro Tesorera Dra.Maira Moreira y Vocal Dr.Fabricio Figueroa. Como Suplentes los Dres. Alvaro Aguirre, Silvana García Da Rosa, Pablo Cavallo y Leticia Sosa.

Ayer , tras presentarse a quienes estarán dirigiendo la asociación, se dieron a conocer algunas novedades , entre ellas un monto para el pago de las consultas.

«Esta nueva directiva estará funcionando a partir de hoy ( miércoles 29 marzo) y hasta marzo del año 2024 y ha estado trabajando ya para algunas actividades a nivel gremial como van a ser las actividades académicas,» informó en primera instancia el Dr. Cartagena.

Agregó que se han tenido conversaciones previas con la Facultad de Derecho y con la Presidente de la Asociación de Escribanos filial Salto «para encarar la gestión uniendo instituciones que trabajan por lo que es Salto como Ciudad Universitaria.»

Consulta se cobrará 1 UR

Por otra parte , se consideró de interés informar a la población que las consultas jurídicas van a tener un costo de 1 UR.

«Por asamblea del pasado viernes la Asociación de Abogados ha resuelto que las consultas jurídicas , que cualquiera de los profesionales integrantes de la Asociación pueda brindar, van a tener un costo mínimo de 1 UR, en pesos 1.580. Ese es el honorario mínimo que se ha pactado por lo que ahora estamos difundiendo esta resolución que valora lo que es el conocimiento , valora el esfuerzo que cada uno de nosotros desarrollamos en forma diaria con nuestro trabajo . Esto es importante que la población lo sepa porque los abogados previo al asesoramiento vamos a estar cobrando este monto.»

Aclaró Cartagena que antes de la pandemia la asamblea había votado que la consulta fuera media UR pero no había obligación. «Hoy la asamblea nos mandata a la actual directiva a difundir esta información para saber que nuestra consulta como en cualquier otra profesión, tendrá ese costo . Para el trámite judicial se maneja como honorario mínimo 15 UR más IVA , que es lo que cualquier profesional para hacer un trámite judicial tendría que cobrar, que es el arancel fijado por el Colegio de Abogados del Uruguay.»

Cartagena también informó que en Salto son poco más de 200 abogados trabajando en el medio y 120 de ellos están asociaciados .

«Este año la Asociación cumple 77 años , y los desafíos que tenemos hoy van en el camino de defender cuestiones que hacen al servicio de justicia, que funcione Fiscalía, que funcionen los distintos Juzgados porque en definitiva nosotros realizamos nuestro trabajo allí así que es importante mantener un buen vínculo con todos los servidores públicos , por eso en ese perfil nos van a encontrar .»

Caja Profesional sin fondos

Consultado Cartagena sobre la reforma previsional y la situación de la Caja Profesional sostuvo que se trabaja desde la comisión formada a tales efectos.

«Tenemos formado un grupo de trabajo con los Dres.Roberto Fioritti y Héctor Lacoste que están trabajando con el tema de la Seguridad social porque los aportes a la caja son bastante importantes para quienes estamos ejerciendo y aportando y evidentemente el tema nos preocupa sabiendo que los fondos llegarían hasta el año 2025 . Eso significa que quienes hoy estamos en ejercicio no vamos a poder recibir una jubilación y que quienes están jubilados no se sabe quien les va a pagar , por eso hemos presentado propuestas para la recaudación y evaluar como se tendría que controlar el ejercicio de la profesión. En Salto más allá de quienes tenemos declaración de ejercicio y aportamos, existen muchos colegas que no aportan a la Caja Profesional e igualmente están trabajando y eso nos afecta y se lo hemos comunicado a la Presidenta de la Caja y vamos a seguir en ese plan de trabajo para enmarcarnos y seguir proponiendo ideas y esto depende de voluntad legislativa y de una Ley porque nuestra Caja es independiente del resto de lo que es el régimen de BPS» explicó Cartagena.

Hay una versión por parte del Poder Ejecutivo que habría que intervenir en la Caja de Profesionales de forma urgente pero por parte de los asesores se considera que se debe seguir gestionando de forma independiente . La cuestión principal es cómo se van a lograr los fondos para cubrir el pago de jubilaciones y prestaciones.