A una semana de finalizar la zafra 2020/21, el mercado lanero local continúa con reducida operativa concentrada en lanas finas

La semana próxima culmina la zafra 2020/21 donde a nivel internacional el sector de lanas medias y gruesas siguen lentamente recuperando terreno en los precios, pero aún tienen mucho que recorrer.

En el mercado local el interés de la demanda continúa interesada en lanas por debajo de las 21 micras, lanas finas y muy finas y particularmente con alguna certificación de bienestar animal y/u orgánica. Lentamente se comienzan a concretar algunas operaciones por lanas un poco más gruesas (dentro del sector fino), pero aún los precios no son tentadores para algunos productores señaló José Luis Trifoglio, consignatario integrante de la firma Zambrano y Cía. En lanas medias y gruesas, la situación no ha variado, ya que tampoco se ha visto un cambio importante en los valores y el interés de la demanda es muy reducido. En otro orden, en algunas zonas, se están empezando a visualizar algunos problemas de almacenamiento y logísticos de cara a la nueva cosecha, ya que algunos galpones no tienen espacio para la esquila o simplemente para guardar otra zafra más sin vender.



En nuestro medio, desde la firma Moriondo y Cía se destaca una corrida de lana de cuarto millón de kilos en las últimas jornadas donde se resalta un paquete de 150 mil kilos de lana en el eje de las 20 micras promedio, grifa verde certificada a 7.00 dólares el vellón y 1.00 dólar barriga y subproductos. Se suma otro lote de 3 zafras de 13.000 kilos de 18.2 micras promedio, con certificación, concretado a 10.15 dólares el vellón y 1.00 dólar barriga y subproductos. Otro negocio destacado, un lote de 1 zafra de 11.000 kilos de 18.7 micras promedio, grifa verde, con un dato clave: Acondicionamiento italiano A y doble A de alta calidad y rinde alto, la venta fue a 10.30 dólares vellón y 1.00 dólar barriga y subproductos.



Según los consignatarios laneros, en la semana se concretaron negocios de 7,50 dólares de promedio por lanas grifa verde de Merino Super fino de 19 a 19,9 micras, también en lanas Merino Australiano/Dohne de 21 a 21,9 micras promedio grifa verde 6,00 dólares. Merino/Ideal/Cruzas Dohne de 22 a 22,9 micras promedio grifa verde 5,60 dólares. Corriedale Medio de 28 a 28,9 micras, lanas sin acondicionar promedio 1,40 dólares. Barriga y subproductos finos, promedio grifa verde 1,00 dólar y para barriga y subproductos general el promedio sin acondicionar es 50 centavos.