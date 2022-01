La decisión de postergar el inicio de la temporada, fue a todas luces una decisión monolítica, entre los neutrales de la Liga y los representantes de clubes. En la asamblea NO HUBO RECHAZOS concretos a la postura de quienes ejercen el mando. Por eso a la hora de votar, la abrumadora mayoría se pronunció a favor de arrancar la temporada en la primera semana de agosto. A su vez, en pasadas sesiones del Consejo Superior de la Liga Salteña, el tema se convirtió en eje de análisis, sin que trascendiera diferencias notorias en el enfoque: se fue reconociendo como válido EVITAR JUGAR AL FÚTBOL EN LOS CRÍTICOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO, donde la suspensiones siempre son notorias por razones climáticas.

Pero si de jugadores de fútbol del medio se trata, no pocos de ellos, apuntan en una misma dirección: «a quienes somos los protagonistas no se nos consulta». Y hacen referencia a ellos mismos, pero también a Directores Técnicos y Preparadores Físicos. Por ahora las voces de rechazos no han surgido de quienes en otros casos, pueden ser tildados como referentes de planteles del medio. En algunas situaciones, silencios a cuestas. Solamente hubo quien pensó en voz alta y escribió: «los dirigentes tienen esa función y nosotros la de jugar. Que ahora no se comparta el no tener fútbol hasta agosto es otra cosa. Ellos están para resolver….y bueno….resolvieron. Nos guste o no».