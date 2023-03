A puro combate pasó la velada solidaria en Casa de los Deportes.

El ring de Casa de los Deportes recibió a la velada de boxeo amateur que con un fin solidario se llevó a cabo el pasado viernes a la noche.

La misma fue beneficio del joven Facundo Ferreira de 21 años, que deberá operarse en Argentina en el mes de abril.



Los boxeadores amateurs, en su mayoría jóvenes que fueron protagonistas e la noche en el ring de Casa de los Deportes.

Mateo Rodríguez (Locomotora Box) vs Gustavo Díaz (Locomotora Box)

Deybi Martínez (Locos de la Loma – Young) vs Lucas Quiroga (Box por la vida)

Washington Souto (Casa de los Deportes) vs Ricardo Azambuja (Locomotora Box)

Sebastián Frola (Casa de los Deportes) vs Fernando De Los Santos (Casa de los Deportes)

Jean Anastazoff (Locomotora Box) vs Gaspar Rodríguez (Box por la Vida)

Andrés Costa (Box por la vida) vs Santiago Soria (Casa de los Deportes)

Soledad Macedo (Casa de los Deportes) vs Lizzi Peralta (Locos de la Loma – Young)

Agustín Silva (Locomotora Box) vs Santiago Pintos (Box por la Vida)

Ramiro Achigar (Locomotora Box) vs José De Los Santos (Casa de los Deportes)

Franco Torrens (Locomotora Box) vs Jorge Carballo (Box por la Vida)

Fernando Correa (Casa de los Deportes) vs Facundo Cabrera (Box por la Vida).

ENTRENAMIENTOS EN EL INR

Boxeo recreativo entre boxeadores de Casa de los Deportes y Personas Privadas de Libertad de INR.

El boxeador-instructor Jorge “La Perla Negra” Rodríguez, profesor de Casa de los Deportes en conjunto con Gonzalo Gómez encargado de actividades deportivas del INE son los que llevan adelante los entrenamientos.