A propósito del patrimonio

El presente fin de semana el Uruguay celebrará el Día del Patrimonio, que cómo ha sucedido con frecuencia en los últimos años, más que un día será un fin de semana.

También como en otras oportunidades nos ocuparemos de esta celebración, que como la gran mayoría de las que tiene el país nos parece acertada y muy positiva.

Eso sí, cuando se trata de construcciones u otros elementos físicos, entendemos que la celebración no debe colisionar con otros aspectos de la vida actual tan caros y positivos o más que aquellos mismos que recordamos.

Y nos explicamos. Un edificio, un ómnibus, un tren, nos parece acertado para recordarnos de dónde venimos. Del mundo que enfrentaron y en el que vivieron nuestros antepasados, al que los tiempos nada les regalaron, sino que debieron alcanzarlos.

Ahora bien, cuando se trata de amontonar edificios, u otros elementos por el simple hecho de no olvidar las épocas en que tuvieron vigencia, entendemos que deben limitarse. No tiene sentido guardar tantos recuerdos, sino sólo los más significativos, dado que de otra manera se corre el riesgo de anclarse en el pasado, haciendo gala de aquello de que “todo tiempo pasado fue mejor…”

Ni tanto ni tampoco. Para nosotros es válido recordar a nuestros mayores, sus luchas, sus conquistas y demás, pero sin perder de vista que toda época tiene sus ventajas y sus desventajas.

Nos explicamos, quienes recordamos el Salto de los arroyos Sauzal y Ceibal, llenos de peces, escurriendo entre piedras y pasarelas y hoy vemos que en aquellos lugares sólo existen tierras fangosas, llenas de mugre y de otras inmundicias. No podemos menos que añorar lo que fue.

Pero se debe poner en la balanza también que no había los puentes que hay hoy. En épocas de crecidas, que eran frecuentes, había que pasar en bote o dar la vuelta por los distantes lugares en que el agua no llegaba.

Tuvimos la suerte de ver en acción al “Maná” en Artigas y Sarandí y a los camioncitos anaranjados que luego adquirió la firma URRETA (que tenía su centro principal donde hoy funciona el CERP) que le sucedió y se hicieron famosos porque llevaban las barras de hielo, cuando todavía no proliferaban las heladeras, sino las conservadoras.

Quien no recuerda el pasaje de los trenes por las vías que aún existen en Salto y que llevaban 14 horas para llegar a Montevideo. Quien no recuerda el funcionamiento de los mercados Central y 18 de Julio.

Pero todo esto es sólo recuerdos, están en su lugar y allí deben quedarse porque feliz o infelizmente, la humanidad vive otra época, para bien o para mal, pero la cuestión es saber aprovecharla para superarnos y no estancarnos en el pasado.

A.R.D.