A pesar de los paros no    falta combustible en Salto, pero hay una situación de múltiple complejidad

Estaciones de servicio

Ante versiones de las últimas horas que hablaban de la falta de combustible en Salto, EL PUEBLO consultó al referente de los estacioneros de Salto Federico Acosta, según quien dijo no haber tenido información de que a algún colega suyo hubiera reportado problema de abastecimiento.

Según explicó hubo un paro de transportistas de combustibles, pero esta medida no generó un desabastecimiento.

«En los días de lluvia la venta se para bastante y los fines de semana la gente tiende a cruzar a Concordia, así que dado esa sumatoria no creo que se diera tal falta. En nuestro caso específico nosotros llegamos bien, con el stock justo pero llegamos bien» afirmó.

Por otra parte explicó lo sucedido en las últimas horas respondiendo a un paro de FANCAP , «los funcionarios de ANCAP cortaron la planta por un tema de índice salarial y el viernes se dio un paro de los transportistas privados que reclamaban un ajuste del costo del flete que paga ANCAP que desde el 2016 no se ajustaba, reclamo que consideramos sensato» , sostuvo.

Este problema habría quedado medianamente encaminado ya que se ajustó un 40% el costo del flete en Montevideo y un 35% para el interior.

En relación al resultado de la reunión mantenida recientemente con UNVENU (Unión Vendedores de Nafta), señaló que se trabaja junto a Centro Comercial e Industrial de Salto tratando de solucionar un problema que según se ha anunciado, no va a cambiar en breve.

Montevideo da la espalda

Más allá de la problemática y desventajas que ha ocasionado la diferencia abismal de precio del combustible con Argentina, en este caso con Concordia, el sector de las gasolineras está inmerso en una sumatoria de complejidades.

La indiferencia de la capital, la ineficiencia de ANCAP, la liberación de precios. Sobre estos temas también reflexionó Federico Acosta.

Lo que ha quedado claro para Acosta, es que » a Montevideo no le interesa para nada la situación del litoral», algo que también destacó el Ec.Gabriel Oddone en su reciente disertación en el CCIS.

En este sentido dijo que » hay que impulsar que la agenda de Montevideo hable de este tema. Que al Presidente Lacalle y a su gabinete le llegue la noticia de que en Salto la economía se está contrayendo. Es el comerciante que hoy se ve afectado el que tiene que tomar medidas para cortar esto. No queremos que Salto se convierta en Rivera o en Artigas, no porque éstos sean malos, sino porque tienen una frontera más difusa que la nuestra. Allí se dio una migración histórica del comercio y yo no quisiera que de las 11 estaciones de servicio que hay en Salto desaparezcan 10.»

Siguió diciendo Acosta » yo no quisiera que la gente se acostumbre a comprar el combustible del otro lado, a comprar productos de limpieza del otro lado, a consumir servicios del otro lado porque de este lado son más caros. Tenemos que hacer el ruido suficiente para que se tomen cartas en el asunto»..

Otras realidades

La baja en la venta de combustibles está llegando en algunos casos a un 35%.

«Pero además de esto el transporte se está viendo afectado debido al contrabando de combustible, el gas oil, por gente que hace ese acarreo permanente y eso genera una cadena de dificultades como el precio de los fletes y el pago de quienes compran el combustible de este lado.»

Para nuestro entrevistado este es un problema complejo que necesita múltiple enfoque porque algunos organismos no cuentan con los recursos para poder controlar. Entre esos controles, por ejemplo, los que corresponden a los lugares de expendios informales de naftas.

Acosta explicó además que las estaciones de servicios tienen costos muy elevados y márgenes muy reducidos en capital de giro ya que entre otras cosas se compra contado y se vende financiado y a crédito.

«Hay un costo de personal muy alto, altamente sindicalizado y muy poco calificado en muchos casos entonces tenemos problemas de gestión, financieros y de personal.»

Frente a la eelectrificación vehicular

Los estacioneros ven además una necesidad de reconversión por la incursión de las tecnologías y la electrificación de los vehículos.

«El Presidente de ANCAP está hablando de Electrolineras en lugar de Gasolineras, a la vez que hay un proyecto del Ministro de Industria que habla del Hidrógeno Verde, y que si bien todo esto no va a llegar de un día para el otro son nuevos desafíos que tiene el sector, que hay que resolver y en un negocio que tiene un montón de aspectos complejos.»

Si bien algunas estaciones tienen cargadores de UTE, esto no les deja ningún margen de ganancia. «La UTE está cambiando algunos contratos a demanda de los empresarios para poder poner más cargadores y dejar alguna rentabilidad.»

Liberación del mercado

FANCAP genera la ineficiencia que después se reparte a nivel del proceso distribuidor, dijo Acosta. Liberar el precio no es el camino, sostuvo

«El Gobierno pretende liberar el precio del mercado para que sea una libre competencia y mejorar el precio del surtidor, cuando en realidad lo que hay que atacar es la ineficiencia del ente que es el monopolio en la venta de combustible. Si nosotros importáramos el combustible y no le pusiéramos el factor X famoso, venderíamos a precio mucho más barato. Entonces no hay libre competencia porque se reparte un precio que es fijo de ante mano.»

Agregó nuestro entrevistado que nadie cuestiona que la refinería está siendo muy cara en hacer lo que hace “ La ineficiencia no está en los estacioneros ni en el circuito de distribución.»

Sigue analizando el tema Acosta diciendo que «como una forma mercantilista de buscar bajar el precio se propone entonces liberar el mercado, que compitamos entre nosotros, entonces nos sacamos los ojos los estacioneros tratando de vender, porque siempre hay alguno con más necesidad que otro de vender, entonces baja el precio y un precio de venta que siempre fue regulado.»

Se espera por nuevas gestiones desde lo institucional en la capital del país para poder poner en agenda la problemática coyuntural con Argentina que está obligando al cierre de comercios y una crítica situación de las gasolineras.