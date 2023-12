A PASO FIRME SE RECUPERA EL MERCADO DEL GORDO

Otra semana en la que las lluvias se hicieron presente en prácticamente todo el país, generando mayores garantías para comenzar un verano como no se observaba hace muchos años, con mucha producción forrajera, así como cursos y reservas de agua desbordadas. A todo esto, el productor en una posición muy cómoda hoy es quién decide si vender o no, frente a una alta demanda y valores que propone la industria, que en buena medida, ha convalidado la postura del vendedor, aunque en algunos casos, sigue costando unir puntas. El grueso de los negocios por novillos se dieron entre US$ 3,15 a US$ 3,20 por kilo con algunos centavos más por lotes puntuales, en las vacas los negocios se cierran entre US$ 2,85 y otros arañando los US$ 3,00 por kilo, con entradas entre una y dos semanas. En los lanares se consolida una menor oferta con estabilidad en los valores. Para los corderos mamones las referencias van entre US$ 2,80 y US$ 2,90 por kilo.

Según la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), teniendo en cuenta los negocios concretados durante la semana del 10 al 16 de diciembre, señaló «Con un clima que favorece a la oferta, y una demanda que se abastece y se comporta con disparidad, continúa la buena actividad y firmeza en el mercado» según el comentario de los operadores para los ganados con destino a industria. ACG marca en su planilla semanal, otro nuevo aumento en las diferentes categorías de haciendas gordas con subas de 5 centavos para los novillos, 8 centavos para las vacas y 6 centavos para las vaquillonas. En tal sentido, los promedio son: Novillo Gordo US$ 3,17, Vacas Gordas US$ 2,87 y Vaquillonas Gordas US$ 3,05. Reposición: “Demanda activa y oferta que se retrae ante una excelente situación forrajera”, referencias: terneros US$ 2,24 (US$ 0,02); terneras US$ 2,02 (US$ 0,01); vacas de invernar US$ 1,48 (US$ 0,05). En referencia a los ovinos “Con buen nivel de actividad, mercado estable”, corderos pesados US$ 2,73 (US$ 0,03), capones US$ 2,28 (US$ -0,01) y ovejas US$ 2,21 (US$ 0,02).

Consignatarios marcó en los últimos siete días, un nuevo ajuste en el valor «flaco/gordo» (ternero/novillo) que se ubicó en 1.3152. El Ingreso Medio de Exportación (IMEX) de carne vacuna fue de US$ 4.053 por tonelada peso canal en la semana cerrada el sábado 9 de diciembre. El promedio móvil de 30 días quedó en US$ 4.077 por tonelada. En carne ovina, el IMEX fue de US$ 3.160 por tonelada.