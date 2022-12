A partir del 1° de marzo se amplía el espacio tarifado de la Zona Azul

El martes a la noche sesionó en forma extraordinaria la Junta Departamental de Salto la que luego de una hora y media de debate, terminó aprobando dos Decretos modificatorios de legislación vigente extendiendo, en uno de ellos, el plazo de validación hasta la terminación del presente mandato (julio de 2025) el respaldo a través del 100% de lo recaudado en la Zona Azul al Colectivo Ollas y Merenderos de Salto. Y por el segundo Decreto se extendió el espacio de influencia tarifado de la Zona Azul.



AMPLIACIÓN ZONA AZUL

El Decreto aprobado con los 17 votos de los Ediles del Frente Amplio con los 12 votos en contra de la oposición, se decidió modificar el artículo 3 del Decreto 6868/2015 “el que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 3°- Ámbito de Aplicación. La zona de estacionamiento tarifado estará comprendida dentro de los siguientes límites: NORTE: calle 19 de Abril; ESTE: calle Antonio Invernizzi y 25 de Agosto; SUR: calle Gral. Fructuoso Rivera y OESTE: calle Julio Delgado y Juan Carlos Gómez. También comprende las calles transversales desde la calle Antonio Invernizzi y calle 25 de Agosto hasta la calle Julio Delgado y Juan Carlos Gómez». El artículo 2 establece la vigencia de dicha ampliación tarifaria del microcentro de nuestra ciudad, estableciendo que “el presente decreto entrará en vigencia el día 1° de marzo de 2023”.



EL PUEBLO requirió la opinión de los Ediles Juan Pablo Rocca (Frente Amplio) y de Paulina Gérmino (Partido Colorado) sobre lo sucedido en la sesión extraordinaria de la Junta.

GOBIERNO

DEPARTAMENTAL

PRESENTE

“Esa noche con los votos del Frente Amplio y con la negativa del Partido Colorado y Partido Nacional –comenzó diciendo Rocca-, se votó la extensión del aporte del cien por ciento de lo recaudado por Zona Azul al Colectivo de Ollas y Merenderos Populares de Salto”.

“Tenemos un gobierno departamental presente con el aporte a 22 ollas populares y 19 merenderos con el equivalente a 4.500 platos y 1.600 meriendas semanales. Como les gusta usar ahora esta frase, ‘dato mata relato’. Si se hubieran tomado medidas e inversiones desde el Estado uruguayo como las que se propusieron en su momento, las organizaciones sociales, los sindicatos y los partidos políticos, como el Frente Amplio, se podría perfectamente haber evitado esta situación. La dignidad humana no puede estar condicionada por la aspiración de ahorro compulsivo del Estado en estos últimos años”.

“En primer lugar, rechazamos la contrapuesta de la oposición porque quieren diluir el concepto de la emergencia social, que casualmente es la mayor crítica al gobierno nacional, negando la realidad que rompe los ojos. Segundo, rechazamos la idea de cogobierno mediante una comisión en la cual ediles de la oposición quieren incidir en donde se debe apoyar económicamente. Se ve que se olvidaron que quien fue electo para gobernar es la actual administración frenteamplista liderada por el Intendente doctor Lima. La ciudadanía juzgará nuestro accionar si es o no correcto. Por último rechazar la mísera política de querer buscar en una boleta, en un colectivo que busca saciar el hambre, ante la ausencia e ineficacia del Estado, a sus pares, para hacer un hecho político y hacer carrera política”, sostuvo el Edil Rocca.

PERJUDICA A LA GENTE

Por su parte, la Edila Gérmino comentó que “hubo varias cuestiones que se estuvo charlando en la extraordinaria, con algunas estoy de acuerdo, con otras no. Entiendo que al día de hoy, y después con el diario del lunes, que tanto en calles como en la cantidad de personas, se verán perjudicadas teniendo en cuenta que el tarifado se extenderá por más calles”.

“Originalmente pensé que el tarifado se iba a extender en el horario, pero en realidad, fueron más allá y lo extendieron a más calles. Entonces, es obvio que esto va a ocasionar que la Intendencia recaude más plata por Zona Azul, que no serán $ 2 millones, porque en realidad a groso modo se recaudan $ 250 mil por mes. El tema del aumento del tarifado será en torno de 150 mil más. El tema está en que tenemos un gobierno nacional que se quiere ocupar de las ollas populares, se ha propuesto al Intendente de Salto por medio del MIDES servir cerca de 1.300 cenas, por lo que obviamente la Intendencia tendría que brindar la estructura para que eso se pudiese lograr, con todos los controles de bromatología, pero el hombre no acepta ni responde a los correos electrónicos del MIDES”.

“Sin embargo, en la Junta Departamental se quiere instaurar un relato de parte de la bancada del Frente Amplio diciendo que la ayuda del gobierno nacional no es suficiente para paliar el hambre que tiene este departamento, que es el que más desempleo tiene del país. ¿Y por qué tiene tasas altas de desempleo? Porque el Intendente pasea haciendo política para su propia campaña de las próximas elecciones y no sale a buscar inversores que genere mano de obra laboral en Salto”, concluyó.