El Gobierno de Uruguay anunció este lunes el aumento de las tarifas en los combustibles de mayor consumo en el país, como la nafta (gasolina), gasoil y supergas, como medida ante el aumento del 13 % en el precio del petróleo por la crisis entre Rusia y Ucrania.

Así lo afirmó el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, quien destacó que se trata de una medida que busca «mitigar» el aumento de los costos así como la recomendación de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua de una suba del 5 % que finalmente el Gobierno fijó en 2 %.

En ese sentido, detalló que para la nafta el incremento será de 1,5 pesos uruguayos por litro (unos 0,03 dólares) mientras que para el gasoil será de 1 peso (0,02 dólares) aproximadamente.

«Es una gran volatilidad vinculado con la guerra y con la invasión de Rusia a Ucrania. Son decisiones que se tienen que tomar con mucha prudencia y no proyectar el máximo del aumento en la medida que después podamos ver cómo evoluciona y ver si la crisis se consolida», explicó.

Asimismo, reconoció que el Gobierno es consciente del impacto que tiene este aumento en la ciudadanía, aunque defendió que se trata de un ajuste que no es «todo lo que debería ser».

«Sabemos que a la ciudadanía no le gusta pero es lo más responsable. Estamos en un momento especial y si trasladáramos el aumento directo probablemente hiciéramos más daño. Estamos aplicando un mecanismo transparente», sentenció.

Este es el segundo aumento de combustibles que aplica el Gobierno uruguayo en 2022 luego de que el pasado enero se anunció un ajuste como medida ante el aumento del 15 % en el petróleo registrado ese mes, que se sumó al incremento de períodos anteriores.

La medida entrará en vigencia a las 00.00 horas de este 1 de marzo en todo el país.