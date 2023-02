«A los recuerdos no me los saca nadie»

«No iba a escribir pero me toca agradecer a toda la gente que siempre me dio para adelante, esos mensajes que llegaban cuando perdíamos, cuando no me salían las cosas, a toda esa gente le agradezco de corazón y mil disculpa por nunca poder llegar al objetivo, hoy me toca irme pero no me saca nadie los recuerdos que vive en el gran GLADIADOR!»

…….

En su muro de facebook, BRIAN BERMÚDEZ apeló a esa reflexión, en este tiempo de «vuelta de página» con respecto a Gladiador y el arribo a Salto Uruguay. El ciclo del volante finalizó y el horizonte es decano. En esa función, ¿es de los más aptos en el medio? ¿Quién podría establecer lo contrario?.

*******

Un par de años atrás, CARLOS DÍAZ, compañero de equipo de Bermúdez, apuntó desde el reconocimiento. No está demás ese hallazgo reflexivo en el tiempo:

«Brian Bermúdez! Jugador de lucha, sacrificio y cuando las cosas no salen,incorpora otras cosas desde su interior que contagian y emocionan! Un GLADIADOR nato!!! Calidad y mucho corazón! Un muchacho que deja todo! El que debería representarnos a todos, la selección salteña,Y felicitaciones a todo el plantel y cuerpo técnico, nada para reprochar, solamente GRACIAS.