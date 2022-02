Para Martín Texeira, es la segunda ocasión en que se suma a un Cuerpo Técnico de la Liga de las Colonias Agrarias. Aquella vez del 2019, no tan lejana en el tiempo. Es cuando el DT rescata una situación de hecho, «porque a los mejores partidos los hicimos afuera y también en aquella oportunidad enfrentamos a Bella Unión. Y le ganamos. No desconocemos lo que puede ser o es Rio Negro en el Liebig’s, pero tenemos la necesidad de creer en que ajustando, podemos encontrar la mejor respuesta.».***********Se trató del tercer partido de la serie «B», con Liga Agraria jugando en Bella Unión y ganando 1 a 0 con gol de Aranda. Era para la selección verde, la tercera imposición consecutiva. Finalizaba la primera rueda con un puntaje perfecto: 9 puntos en 9. El debut ante Tranqueras con goleada de 6 a 0 y el segundo triunfo frente a Guichón 2 a 0. En aquella noche en Sub 17, la victoria fue de Bella Unión por 3 a 1.