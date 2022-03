A la tarde iba lloviendo 76 milímetros, lo que provocó más de 48 llamadas al CECOED. Los barrios más afectados vienen siendo Horacio Quiroga, La Esperanza y Caballero Viejo

Josué Lima, Coordinador del CECOED Salto

EL PUEBLO estuvo en contacto permanente con Josué Lima, Coordinador del CECOED de Salto, durante gran parte de este sábado a la tarde mientras recorría los Barrios Progreso, Horacio Quiroga, Federico Moreira, Caballero y Saturnino Ribes bajo una permanente alerta naranja decretada por INUMET (Instituto Uruguayo de Meteorología). Al momento de hacer la nota, lejos se estaba aún de terminar la tormenta y el trabajo, pues ya se estaban planificando nuevas cuadrillas para estar en alerta en caso que se cumplieran los pronósticos de intensas lluvias en la madrugada de este domingo.



INTENSO TEMPORAL

«A esta hora (17.33 horas de sábado) –comenzó explicando Josué Lima- va lloviendo 76 milímetros. Tuvimos 48 llamados que involucra a muchas familias. Las intervenciones fueron muchas y todavía seguimos en la calle con el personal, con retroexcavadoras, motobombas, sacamos la barométrica que nos prestó Recolección, trabajamos con una cuadrilla de apoyo de Servicios Públicos», tal como puede verse en las fotografías aportadas por el propio CECOED a EL PUEBLO, donde en algunos casos puede apreciarse el riesgo que debieron afrontar los funcionarios de las cuadrillas municipales en algunos desbordes que se dieron en arroyos.

Dentro de los problemas que surgieron a raíz de la intensa tormenta que debió soportar la ciudad, «tuvimos caídas de árboles en el Quiroga. De los barrios más afectados por la tormenta está justamente el Horacio Quiroga, La Esperanza y el Barrio Caballero Viejo, al lado del asentamiento».

Lima no dudó en definir como una jornada «extensa» pero que al momento de conversar con EL PUEBLO aún estaba lejos de culminar. «Esperamos más lluvias no tan intensas, pero sí lluvias toda la noche. Mañana a la madrugada, a eso de las cinco, esperamos capaz algún chaparrón fuerte de vuelta y mañana (hoy domingo). Estaríamos recién viendo cómo se despeja un poco el lunes a la mañana. Estamos en contacto con Sergio Arizcorreta (Jefe de la Estación Meteorológica de Nueva Hespérides) con quien estamos permanentemente evaluando la evolución climática en la zona, por eso tenemos una alerta armando cuadrillas para ver más o menos la hora pico para estar atentos y poder atender los reclamos y pedidos de asistencia de la gente que puedan surgir y que espera alguna respuesta de parte de nosotros, porque la verdad que este temporal en alguna parte de la ciudad fue tremendo».

El encargado del CECOED recordó que en todo momento la vía de comunicación directa con dicho organismo es a través del teléfono 473 27359. «La verdad es que si no pudimos atender a todo el mundo es porque el teléfono estuvo a full, pero todavía seguimos trabajando en la calle atendiendo las necesidades de los vecinos que no la han pasado nada bien y que todavía esto no ha terminado», concluyó Lima.