A Imesa Minoria Cantidad, Calidad y Gratuidad

Encauzando el relato sobre la producción de arte

Se viene el día, el lanzamiento, la gran expectativa que en breve será pasado, el Número 9 de A

Imensa Minoria – arte mercado & filosofía estará disponible en el sitio web de diario El Pueblo.

Este 15 de marzo, será el lanzamiento oficial, por eso a vivirlo con intensidad porque después que

pasa pasó y a otra cosa mariposa.

Sí; ese encauzando va con Z, no se refiere a abrir una causa judicial, sino a crear un cauce para

la discusión sobre producción de arte. Como todo salteño, mi pensamiento poético está formado por

metáforas ribereñas.

¿Cuál es el relato oficial actual? Que el arte es algo inútil y que la obligación de producir arte

es de los artistas.

¿Cuál es mi relato? El arte produce mucho beneficio y riqueza para la sociedad y el único que tiene

obligación por ley de que se produzca arte es el poder público.

¿Qué quiero conseguir con una revista? Muy simple: ¡encauzar el relato! Nunca antes, en la historia

de la humanidad, los artistas fuimos tan necesarios como ahora, porque vivimos en la era del relato

digital.

“Relato, relato, relato, el mundo será de los literatos”.

En mi relato los artistas tienen salario, la sociedad se preocupa por la producción de arte, porque

reconoce su valor y su importancia y los políticos que la representan hacen todo lo posible para

que la Dirección Municipal de Producción de Arte Independiente funcione a todo vapor: porque saben que el arte es lo que da votos, la gente solo vota a los políticos que invierten en producción de

arte.

En mi relato, la mano invisible del mercado es tan invisible al punto de que ni siquiera existe, es

nada más que una superstición idólatra. En mi relato la calidad, la cantidad y la gratuidad siempre

están juntas, abundancia de lo mejor sin barreras.

En mi relato las personas comprenden con facilidad que para que el arte sea gratuito los artistas

deben tener salario. En mi relato nadie es bobo, ni sonso, ni se hace el sota, ni el vivo. El

artista gana lo que tiene que ganar y el público aplaude lo que tiene que aplaudir, en mi relato no

existe aplauso con hambre.

Ese es el relato de A Imensa Minoria, una revista que aprovecha la tecnología digital para crear un

medio de comunicación leve que pueda viajar por internet y estar en todos lados al mismo tiempo.

Su definición es muy simple, A Imesa Minoria: un pdf que se comparte por WhatsApp.

Técnicamente, la revista no existe, es nada más que un cúmulo de bytes virtuales, por eso es común

en las noches de luna llena escuchar, yo no creo en las revistas digitales, pero que las hay, las

hay.

Porque nosotros sí creemos en el arte, más que en cualquier bandera, nacimos para ser felices y

dejamos de perder el tiempo: le traemos alegría a tu corazón: más de 100 páginas (Cantidad), de

puro arte (Calidad) y gratis (Gratuidad) para leer en tu celular (Accesibilidad). ¿Qué mejor que

eso?

Está más fácil que la tabla del 1, más accesible que la Plaza Artigas, más buena que el berro de la

Urreta y tiene más cositas que la casa en frente a La Bámbola, A Inmensa Minoria, la revista que no

te dice — Pijeao! Ni te hace la boleta.

Sin bullying, ni violencia, una revista femenina que si no fuese editada por un hombre sería

feminista. Una contradicción andante, con menos criterio que Noches de Acción y Aventura los lunes

a las 20h en la Red Televisión Color.

A Imensa Minoria Arte Mercado & Filosofía, la revista que estabas esperando, no more lonely nights

honey baby, no estamos solos, no estamos locos, nuestras armas son poemas y no tenemos miedo de

usarlos.

Por eso, mientras esperás que llegue este importante evento que pronto quedará para el olvido,

SEGUINOS EN INSTAGRAM QUE NOS AYUDA UN MONTÓN Y TE CUESTA NADA @AIMENSAMINORIA.

Y si querés jugártela más y sacarte el alacrán del monedero, date una vuelta por nuestra Cuenta

Colecta: colectate.com.uy/aim y subscribite o hacé un aporte puntual. ¡Poniendo estaba la Gansa

compañeros!

Así que el 15/3 los esperamos con todo para el lanzamiento de la revista digital más insistente de

América Latina, simultáneamente desde Uruguay, Brasil y Argentina y para toda la región: A Inmensa

Minoria – arte, mercado & filosofia. ¡Viva el arte!

¡Salario digno para les artistes!

Por Germán Milich Escanellas