«A este problema tienen que resolverlo los exneutrales y clubes que lo votaron»

Finalmente hoy martes es el día señalado a nivel de la Liga Salteña de Fútbol. O por lo menos hay que suponer que no es un día más, desde el momento que en el ámbito de la Comisión Fiscal, se recibirá al expresidente Juan Ramón Guarino y alguno de sus compañeros de entonces. La temática girará en torno al polémico y cuestionado Balance Anual que no se aprobó en la asamblea desarrollada el 5 de marzo del 2021. Frente a determinadas dudas que ofrecía el contenido del Balance, la mayoría de los clubes presentes representados en la Asamblea Ordinaria, optó por no votarlo.

Tras ello, la sucesión de hechos al paso de los meses, sin definirse qué «hacer con el Balance», hasta que surgió el pronunciamiento de un Contador Público. En el seno de una sesión ordinaria, el profesional elevó un informe escrito, pero además supo de un análisis verbal, contemplando las inquietudes de algunos delegados.

El Balance permanece sin ser avalado o rechazado, mientras caben dos opciones potenciales: el envío del expediente a la órbita de la Justicia Penal o el aval a nivel de la próxima asamblea, con puntualizaciones concretas, «porque no poco es lo que no cierra en materia de números» GUARINO Y QUIENES MÁS…. De acuerdo a la información que obra en poder de EL PUEBLO, es hoy el día señalado para que el expresidente Juan Ramón Guarino y alguno de sus compañeros neutrales del período pasado, comparezcan ante los integrantes de la Comisión Fiscal, Dres, José Luis Camejo Scrofani y José Ubici.Una manera de ir avanzando en definiciones, sobre todo a partir del conocimiento que Juan Ramón Guarino dispone, sobre el contenido del informe del Cr. Juan Gabriel Silva Albertoni. Restará saber en qué medida el expresidente formula descargos o plantea determinadas explicaciones, a los efectos de esclarecer puntos específicos. A la luz de lo que surja hoy, podrán surgir señales en lo inmediato, mientras en que a determinados niveles de opinión en la Liga Salteña de Fútbol, se marca a fuego que «a este problema tienen que resolverlo los exneutrales y clubes que lo votaron».Cabe recordar que la nueva plana de neutrales de la Liga con Luis Alberto Arreseigor, nace en su acción a partir del 15 de marzo del 2021. -ELEAZAR JOSÉ SILVA-